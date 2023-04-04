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Сегодня, 21:37

«Акрон» в серии пенальти обыграл «Динамо» и выбил бело-голубых из FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» — «Акрон».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Динамо» на своем поле проиграло «Акрону» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

Основное время встречи завершилось без забитых мячей.

В серии пенальти точнее оказались игроки тольяттинцев. Свои попытки не сумели реализовать полузащитники «Динамо» Даниил Фомин и Даниил Лесовой.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Акрон

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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