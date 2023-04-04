«Динамо» — «Акрон»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

4 апреля в Москве «Динамо» примет «Акрон» в матче первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Акрон». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — в 19.25 (мск).

Победитель матча выйдет во вторую стадию полуфинала Пути регионов Кубка России, проигравший завершит свое участие в турнире.

Во второй стадии полуфинала Пути регионов примут участие победители пар первой стадии «Динамо» — «Акрон» и «Краснодар» — «Ростов», а также проигравшие в полуфиналах Пути РПЛ «Урал» — «Спартак» и «Крылья Советов» — ЦСКА.