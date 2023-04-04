«Динамо» — «Акрон»: судья предупредил динамовца, но простил игрока гостей. Турбин поступил непоследовательно

На 19-й и 33-й минутах матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Акрон» арбитр Евгений Турбин проявил непоследовательность, не показав желтую карточку Данилу Полубояринову за фол на Денисе Макарове, но вынеся предупреждение Роберто Фернандесу.

Игрок гостей ударил Макарова рукой в лицо. Для Полубояринова карточка стала бы второй — первую он получил за грубость на 10-й минуте. Таким образом, он оставил бы свою команду в меньшинстве.

Динамовец только коснулся ладонью лица соперника, но Турбину этого оказалось достаточно, чтобы применить дисциплинарную санкцию.

Напомним, что судья из Дмитрова проводит третий матч за трое суток. 1 апреля он в качестве ВАР помогал Алексею Сухому во встрече 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» и дважды ошибочно не вмешался в его действия, когда рефери не назначил 11-метровые удары в ворота обеих команд. Затем он выполнял обязанности резервного в ходе игры РПЛ «Химки» — «Краснодар».