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Судейство

Сегодня, 20:33

«Динамо» — «Акрон»: судья предупредил динамовца, но простил игрока гостей. Турбин поступил непоследовательно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Кадр трансляции Матч Премьер
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На 19-й и 33-й минутах матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Акрон» арбитр Евгений Турбин проявил непоследовательность, не показав желтую карточку Данилу Полубояринову за фол на Денисе Макарове, но вынеся предупреждение Роберто Фернандесу.

Игрок гостей ударил Макарова рукой в лицо. Для Полубояринова карточка стала бы второй — первую он получил за грубость на 10-й минуте. Таким образом, он оставил бы свою команду в меньшинстве.

Динамовец только коснулся ладонью лица соперника, но Турбину этого оказалось достаточно, чтобы применить дисциплинарную санкцию.

Напомним, что судья из Дмитрова проводит третий матч за трое суток. 1 апреля он в качестве ВАР помогал Алексею Сухому во встрече 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» и дважды ошибочно не вмешался в его действия, когда рефери не назначил 11-метровые удары в ворота обеих команд. Затем он выполнял обязанности резервного в ходе игры РПЛ «Химки» — «Краснодар».

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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