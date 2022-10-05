Тульский «Арсенал» по пенальти проиграл брянскому «Динамо» в Кубке России, «Балтика» уступила «Пересвету»

Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в серии послематчевых пенальти в 1/32 финала Кубка России — 0:0 (4:5 по пенальти).

«Балтика» в серии послематчевых пенальти проиграла «Пересвету» из Подольска — 0:0 (4:5 по пенальти).

«Динамо» Махачкала на выезде обыграло курский «Авангард» — 2:0.

«Акрон» из Тольятти на выезде победил владимирское «Торпедо» — 1:0.

Все победители прошли дальше в розыгрыше Кубка России, проигравшие — выбыли.