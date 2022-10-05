Тульский «Арсенал» по пенальти проиграл брянскому «Динамо» в Кубке России, «Балтика» уступила «Пересвету»

Сегодня, 20:04
Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в серии послематчевых пенальти в 1/32 финала Кубка России — 0:0 (4:5 по пенальти).
«Балтика» в серии послематчевых пенальти проиграла «Пересвету» из Подольска — 0:0 (4:5 по пенальти).
«Динамо» Махачкала на выезде обыграло курский «Авангард» — 2:0.
«Акрон» из Тольятти на выезде победил владимирское «Торпедо» — 1:0.
Все победители прошли дальше в розыгрыше Кубка России, проигравшие — выбыли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования