«Динамо» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Динамо» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Динамо»: Шунин, Майстрович, Фернандес, Сазонов, Даса, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Макаров, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Грулев, Лепский, Балахонов, Бессмертный, Александров, Гладышев.

«Акрон»: Волков, Сагуткин, Савичев, Полубояринов, Ходжаниязов, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.

Запасные: Сычев, Нагаев, Килин, Зуев, Шакуро, Матвеев, Криворучко, Сасин, Мацукатов, Салтыков, Апеков, Эльдарушев.

Матч «Динамо» — «Акрон» пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — 19.30 по московскому времени.