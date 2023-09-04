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Сегодня, 12:00

«Динамо Киров» — 2DROTS: прямая трансляция матча Кубка России на плавучем доке в Кольском заливе

Динамо Киров сыграет с 2DROTS в FONBET Кубке России 4 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Булатов, главный тренер ФК «Динамо Киров».
Фото ФК «Динамо Киров»
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«Динамо Киров» сыграет с 2DROTS в рамках третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России 4 сентября, в понедельник. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. Матч пройдет на поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на берегу Кольского залива в поселке Белокаменка. Планировалось, что игра состоится в Кирове, но 26 августа стало известно о ее переносе в Мурманск.

В предыдущем раунде Кубка России 2DROTS обыграли «Муром» со счетом 3:1, а кировское «Динамо» с минимальным счетом победило «Чертаново» (1:0).

Кубок России по футболу: таблица, календарь, новости и игроки в актуальном виде

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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