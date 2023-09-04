Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:56

2DROTS обыграли кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
2DROTS обыграли кировское «Динамо».
Фото 2DROTS
Telegram Дзен

Медийный клуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России со счетом 2:0.

В составе клуба медиалиги забили Станислав Манаев (39-я минута) и Годфред Клуцей (64-я минута). На 88-й минуте матча в ворота 2DROTS был назначен пенальти, однако вратарь московского клуба Дмитрий Сычев отбил удар.

Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В предыдущем раунде Кубка России 2DROTS обыграли «Муром» со счетом 3:1, а кировское «Динамо» с минимальным счетом победило «Чертаново» (1:0).

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 14:00. Плавучий док ЦСКМС (Белокаменка)
Динамо Кир
0:2
2DROTS

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2023-2024/region/
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
История US Open: легенды и чемпионы турнира
Алькарас принял загадочную таблетку во время матча. Теперь его обвиняют в допинге
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Сперцян об оспаривании дисквалификации на два матча: «Ничего, я не в обиде на «Спартак». Наоборот, отдохнул»
Мешков рассудит кировское «Динамо» и 2DROTS, которые сыграют на берегу Баренцева моря
Вахания — о дебютном голе за «Ростов» и вызове в сборную: «Не думал, что такое возможно. Может, позже меня накроет»
Волженкин — о победе над «Зенитом»: «Ощущалось, что это особенный матч для «Балтики»
Глебов — о победе над «Локомотивом»: «Нужно было сделать приятно себе и болельщикам»
«Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Работы по монтажу поля для матча «Динамо» — 2DROTS стоили около 20 миллионов рублей