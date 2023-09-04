2DROTS обыграли кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России

Медийный клуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России со счетом 2:0.

В составе клуба медиалиги забили Станислав Манаев (39-я минута) и Годфред Клуцей (64-я минута). На 88-й минуте матча в ворота 2DROTS был назначен пенальти, однако вратарь московского клуба Дмитрий Сычев отбил удар.

Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В предыдущем раунде Кубка России 2DROTS обыграли «Муром» со счетом 3:1, а кировское «Динамо» с минимальным счетом победило «Чертаново» (1:0).