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Кубок России

Сегодня, 22:43

Дубль Грулева и гол Захаряна в концовке принесли «Динамо» победу над «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» — «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:3.

Хозяева вышли вперед на 31-й минуте — с пенальти отличился Даниил Фомин. Четыре минуты спустя Вячеслав Грулев удвоил преимущество бело-голубых.

На 41-й минуте «Краснодар» сократил отставание в счете благодаря голу Никиты Кривцова. Через несколько минут «быки» могли восстановить равенство в счете, но Ильзат Ахметов не реализовал одиннадцатиметровый.

В самом начале второго тайма Мозес Кобнан Дэвид реализовал выход один на один с Лещуком. На 68-й минуте Грулев снова вывел «Динамо» вперед, оформив дубль, но уже 9 минут спустя Джон Кордоба реализовал еще один пенальти, назначенный в ворота «Динамо».

На последних секундах встречи Арсен Захарян забил со штрафного и принес хозяевам победу.

После второго тура «Динамо» с 4 очками идет на втором месте в группе D. «Краснодар» все еще не набрал ни одного очка и замыкает квартет.

Кубок России. Группа D
09 авг, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:3
Краснодар

Арсен Захарян
Вячеслав Грулев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
2
56
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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