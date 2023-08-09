Дубль Грулева и гол Захаряна в концовке принесли «Динамо» победу над «Краснодаром»

«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:3.

Хозяева вышли вперед на 31-й минуте — с пенальти отличился Даниил Фомин. Четыре минуты спустя Вячеслав Грулев удвоил преимущество бело-голубых.

На 41-й минуте «Краснодар» сократил отставание в счете благодаря голу Никиты Кривцова. Через несколько минут «быки» могли восстановить равенство в счете, но Ильзат Ахметов не реализовал одиннадцатиметровый.

В самом начале второго тайма Мозес Кобнан Дэвид реализовал выход один на один с Лещуком. На 68-й минуте Грулев снова вывел «Динамо» вперед, оформив дубль, но уже 9 минут спустя Джон Кордоба реализовал еще один пенальти, назначенный в ворота «Динамо».

На последних секундах встречи Арсен Захарян забил со штрафного и принес хозяевам победу.

После второго тура «Динамо» с 4 очками идет на втором месте в группе D. «Краснодар» все еще не набрал ни одного очка и замыкает квартет.