«Динамо» — «Краснодар»: Кордоба с пенальти сравнял счет

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отличился голом в ворота «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 75-й минуте защитник «Динамо» Станислав Бессмертный сбил колумбийца в штрафной площади. Арбитр встречи после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

«Динамо» с 1 очком занимает третье место в группе D FONBET Кубка России после первого тура. «Краснодар», уступивший «Спартаку» (1:2) в стартовом матче, замыкает квартет.