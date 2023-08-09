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Сегодня, 19:54

«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Бессмертный, Лесовой, Фомин, Гагнидзе, Макаров, Гладышев, Грулев.

Запасные: Расулов, Купцов, Бальбуэна, Смолов, Нгамале, Маричаль, Зазвонкин, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Лаксальт.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Ленини, Баньяц, Кривцов, Ахметов, Сулейманов, Мозес.

Запасные: Сафонов, Штепа, Алонсо, Петров, Оласа, Гайворонский, Черников, Кади, Батчи, Олусегун, Кордоба.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

Кубок России. Группа D
09 авг, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

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ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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