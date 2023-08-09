Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:44

«Динамо» — «Краснодар»: видео голов

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев сделал дубль в кубковом матче с «Краснодаром».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В первом тайме бело-голубые забили два мяча за 4 минуты: отличились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев. Но еще до перерыва «быки» могли сравнять счет. После гола Никиты Кривцова гости заработали пенальти, но Ильзат Ахметов пробил мимо ворот.

После перерыва «Динамо» все же пропустило второй мяч — Мозес реализовал выход один на один. В середине второго тайма Грулев сделал дубль и вывел бело-голубых вперед.

На 77-й минуте «Краснодар» снова сравнял счет — Джон Кордоба был точен с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен после подсказки ВАР.

Победу «Динамо» уже в добавленное время принес гол Арсена Захаряна со штрафного.

31-я минута. Фомин — с пенальти — 1:0

35-я минута. Грулев — 2:0

41-я минута. Кривцов — 2:1

46-я минута. Мозес — 2:2

67-я минута. Грулев — 3:2

77-я минута. Кордоба — с пенальти — 3:3

90+6-я минута. Захарян — 4:3

Кубок России. Группа D
09 авг, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:3
Краснодар
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Еще одно голевое пиршество в Кубке. «Динамо» с «Краснодаром» почти повторили сюжет матча «Спартак» — «Пари НН»
Гайч о промахе Заболотного в игре с «Факелом»: «Антон — великолепный форвард, верю, что скоро он будет забивать»
Кубок России, 2-й тур: «Зенит» обыграл «Крылья», «Спартак» победил «Пари НН» и другие матчи
«Динамо» — «Краснодар»: Захарян вывел бело-голубых вперед на последней минуте
«Динамо» обыграло «Краснодар», ЦСКА уступил «Факелу», «Зенит» победил «Крылья». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Динамо» — «Краснодар»: Кордоба с пенальти сравнял счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Грулева и гол Захаряна в концовке принесли «Динамо» победу над «Краснодаром»

Кубок России, 2-й тур: «Зенит» обыграл «Крылья», «Спартак» победил «Пари НН» и другие матчи