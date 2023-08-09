«Динамо» — «Краснодар»: видео голов

«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В первом тайме бело-голубые забили два мяча за 4 минуты: отличились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев. Но еще до перерыва «быки» могли сравнять счет. После гола Никиты Кривцова гости заработали пенальти, но Ильзат Ахметов пробил мимо ворот.

После перерыва «Динамо» все же пропустило второй мяч — Мозес реализовал выход один на один. В середине второго тайма Грулев сделал дубль и вывел бело-голубых вперед.

На 77-й минуте «Краснодар» снова сравнял счет — Джон Кордоба был точен с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен после подсказки ВАР.

Победу «Динамо» уже в добавленное время принес гол Арсена Захаряна со штрафного.

31-я минута. Фомин — с пенальти — 1:0

35-я минута. Грулев — 2:0

41-я минута. Кривцов — 2:1

46-я минута. Мозес — 2:2

67-я минута. Грулев — 3:2

77-я минута. Кордоба — с пенальти — 3:3

90+6-я минута. Захарян — 4:3