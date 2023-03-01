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Сегодня, 21:59

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и прошли в 1/2 финала FONBET Кубка России

Руслан Минаев
«Динамо» — «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Крылья Советов» в гостях сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

Гол с пенальти на 29-й минуте забил Владимир Писарский (Сычевой).

Одиннадцатиметровый был назначен после фола нападающего «Динамо» Муми Нгамале на форварде «Крыльев» Бенхамине Гарре.

В концовке первого тайма мяч после удара полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна попал в штангу.

На 75-й минуте счет сравнял Ярослав Гладышев, подобрав отскок после подачи Захаряна.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Крылья Советов

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Крылья» выиграли со счетом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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