«Динамо» — «Крылья Советов»: гол гостей отменили из-за офсайда

Гол «Крыльев Советов» отменили в матче против московского «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 63-й минуте голкипер бело-голубых Игорь Лещук отдал передачу на Даниила Фомина, которую перехватил Ильзат Ахметов и сделал пас на Фернандо Костанцу. Тот вернул мяч Ахметову, поразившему ворота «Динамо».

После подсказки ВАР главный арбитр матча Владислав Целовальников отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Костанцы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.