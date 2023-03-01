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Сегодня, 21:50

«Динамо» — «Крылья Советов»: Кукуян ошибочно не удалил динамовца Макарова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Грубая игра Дениса Макарова в матче FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот из трансляции
Грубая игра Дениса Макарова в матче FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот из трансляции
1/2
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На 61-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес второе предупреждение Денису Макарову и не удалил его с поля.

В том эпизоде в центре поля на глазах у судьи динамовец, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами. Самарский футболист остался лежать на газоне, а рефери не зафиксировал нарушение правил и дал бело-голубым провести атаку.

Грубая игра Дениса Макарова в матче FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов». Фото Скриншот из трансляции
Грубая игра Дениса Макарова в матче FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».
Скриншот из трансляции

Спустя пару минут эпизод показали крупным планом. Фол Макарова был очевиден. Вскоре тренеры «Динамо» его заменили.

Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Павел Кукуян
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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