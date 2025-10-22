«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

22 октября, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Старт эфира — в 17.30 мск. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Динамо» и «Крылья Советов» выступают в группе В вместе с «Краснодаром» и «Сочи». Бело-голубые после 5 туров набрали 8 очков и идут третьими в группе, у самарцев 8 очков и вторая строчка.