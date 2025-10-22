«Динамо» благодаря хет-трику Бабаева разгромило «Крылья» и сыграет с «Зенитом» в плей-офф Кубка России

Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0. Хет-трик у бело-голубых оформил Ульви Бабаев. 21-летний полузащитник отличился на 22-й, 71-й и 78-й минутах. Еще один гол хозяев на 59-й минуте со штрафного забил Даниил Фомин. «Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A. «Крылья Советов» (8) стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф Пути регионов турнира. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

22 октября, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

shpasic скоро и Мовсесян сделает покер! 23.10.2025

ALEXEY959595 Бабаев ушел из ЦСКА в Динамо и уже сделал хет-трик, посвятив его главному тренеру Сборной России!!! 22.10.2025

shpasic Сегодня, 17:28 Федорищев: «Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов» 22.10.2025

Динамов Вновь ЯШИНСКАЯ ЧЁРНАЯ ФОРМА доказала, что это ИСТИННАЯ ФОРМА ФК ДИНАМО! Именно она должна быть основной домашней формой, а в гостях играть в бело-голубых цветах! Бабаев - браво, первый и третий его голы настоящие шедевры. Но... это всего-лишь кубок и немотивированные крылья. Но даже с таким слабым соперником у Карпина множество футболистов вновь показали себя с самой плохой стороны - Лещук (привет неувольняемому дауNу Изотову!) и Фомин привычным образом привезли Динамо гол (который не засчитал ВАР), Окишор растворился на поле вместо того, чтобы вести игру основным плеймейкером (Карпин буквально убивает талант Окишора своим никчёмным футболом - при нём тот деградирует со страшной силой), Сергеев - матч за матчем выходит на поле и никак себя не проявляет (вообще человек не открывается под передачи вперёд и не бьёт по воротам!), и так далее. 22.10.2025

Сергей Аверкин Libertad o Muerte! 22.10.2025

Футболист Сапогов Ребяты, всех с победой! Первый гол Бабаева супер! В прошлом туре хвалили Воробьева из Локо, но там все-таки фактор вратаря. А здесь прям круто исполнено и вратарь совсем не при чем) Теперь Зенит! 22.10.2025

Zuschauer Что очевидно? Какому слепцу? Динамо недавно выбивало Зенит из кубка. Правда, на пути регионов, победив в одной игре. Вот там поражение действительно "смерть". В пути РПЛ по итогам двух матчей проиграли. Но поражение на пути РПЛ не "смерть", а вылет в путь регионов, к другим "смертникам". 22.10.2025

Philip Future С побеДой. Но, снова - пасы вратаря в своей штрафной, которые могут привести к голу (хорошо, что сегодня офсайд был). Ну зачем продолжать это делать в каждой игре, а ? 22.10.2025

lemikhov.gena@mail.ru Лев старый,беззубый! 22.10.2025

Олег Каноков Два первых голешника-на заглядение!И у братских молодёжь отличная,может санкции-не зло?Почтили память Яшина достойно.С победой,братские! 22.10.2025

КС Привет! да я уж так, чтобы не растраиваться))) конечно это позор... 22.10.2025

Сергей Аверкин Ну "Зенит". Не так страшен чёрт, как его малюют. 22.10.2025

SPRAVEDLIVYI Они выбрали смерть....это очевидно....чего юлить то??? 22.10.2025

Вадим Непобедим Да,,у Адиева явно не получается. 22.10.2025

Zuschauer Всяко бывало. Путь регионов скользкий. 22.10.2025

Alexey Tarasov Братское Динамо с Уверенной Победой Я сначала подумал,что наш шалапай-Бабаев в Динамо-помогать пришёл, халтурщик Посмотрел бы, что-нападающий нам нужен, которого у нас нет Хорошо,что свой есть у Динамо-.Бабаев-пусть и полузащитник-зато трёху забил,как заправский нап. Чтож впереди-Зенит УДАЧИ и ПОБЕДЫ 22.10.2025

Zuschauer Да, Лещук расписался. Ставьте Расулова. 22.10.2025

Вадим Непобедим Теперь Ракова будете тренировать. Ну хоть поможет. 22.10.2025

krinf15 В целом да, но не все 7 были безпросветными. 22.10.2025

baruv И очередной ляп Лещука... 22.10.2025

КС Ну и здорово! Пусть Динамо с Зенитом играет, а мы попроще пойдём)) 22.10.2025

TokTram_ Казалось бы, причём здесь Карпин? 22.10.2025

Вадим Непобедим Надеюсь что Раков поможет. 22.10.2025

Zuschauer В атаке сегодня хорошо сыграли. Но была ли у КС хоть какая-то мотивация на этот матч? И даже в такой игре в защите один раз провалились. Не каждый соперник позволит четыре забить. 22.10.2025

krinf15 Извини, но ты немножко перегнул и я это понимаю, если бы мои выглядели так безвольно, также бы был вне себя от возмущения. :handshake::fist: 22.10.2025

.Алексей. Вечная память Льву Яшину. Динамо с победой. 22.10.2025

truex Однофамилец 22.10.2025

Вадим Непобедим Динамо обнадеживает. Талантливая молодежь,алмазы. Справится ли огранщик Карпин. Кстати Окишор год назад на Кубок тем же Крыльям два положил. И еще. Пацаном был на финале Кубка 67год. Выиграли у ЦСКАа,я армеец.Расстроился. Но какая игра была! И тренеры- Бесков против Боброва. Жду повторения финала ЦСКА -Динамо. У Динамо хорошая команда. Будет интересно. 22.10.2025

krinf15 СегоДня у нас вечер Крылышек! Помимо самарцев сейчас играет второй период наша молодёжка с московскими Крылышками (пока веДём 1:0)! 22.10.2025

SPRAVEDLIVYI Зачем .опу рвали????....чтобы попасть под льва???......ну это же идиотизм....:grin: 22.10.2025

krinf15 Да простит меня мой друг JustТИХОНОВ, но его любимчики сегодня выглядели излишне робко. 22.10.2025

GeoMaS Бабаев бежит - Динамо бежит. Только непонятно, почему тренер Крыльев не реагировал на явные проблемы вратаря после второго гола и его сигналы с просьбой замены после третьего года. Резануло также как отвернулся Чернов от набегавшего на пустые ворота Бабаева перед третьим голом, а не встречал его и не пытался подставиться под удар. 22.10.2025

baruv Динамовцы выбрали Зенит. Насколько они готовы-узнаем в воскресенье. Куда то у Крыльев потерялся Раков. А ведь как начинал! Бабаев делает заявку... 22.10.2025

krinf15 Что ж, светлую память Льва Ивановича его команДа уважила вполне! 22.10.2025