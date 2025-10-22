Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы / Плей-офф
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

22 октября, 19:57

«Динамо» благодаря хет-трику Бабаева разгромило «Крылья» и сыграет с «Зенитом» в плей-офф Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ульви Бабаев (по центру) оформил хет-трик в матче «Динамо» с «Крыльями Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

Хет-трик у бело-голубых оформил Ульви Бабаев. 21-летний полузащитник отличился на 22-й, 71-й и 78-й минутах. Еще один гол хозяев на 59-й минуте со штрафного забил Даниил Фомин.

«Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A.

«Крылья Советов» (8) стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф Пути регионов турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
22 октября, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов
41

  • shpasic

    скоро и Мовсесян сделает покер!

    23.10.2025

  • ALEXEY959595

    Бабаев ушел из ЦСКА в Динамо и уже сделал хет-трик, посвятив его главному тренеру Сборной России!!!

    22.10.2025

  • shpasic

    Сегодня, 17:28 Федорищев: «Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»

    22.10.2025

  • Динамов

    Вновь ЯШИНСКАЯ ЧЁРНАЯ ФОРМА доказала, что это ИСТИННАЯ ФОРМА ФК ДИНАМО! Именно она должна быть основной домашней формой, а в гостях играть в бело-голубых цветах! Бабаев - браво, первый и третий его голы настоящие шедевры. Но... это всего-лишь кубок и немотивированные крылья. Но даже с таким слабым соперником у Карпина множество футболистов вновь показали себя с самой плохой стороны - Лещук (привет неувольняемому дауNу Изотову!) и Фомин привычным образом привезли Динамо гол (который не засчитал ВАР), Окишор растворился на поле вместо того, чтобы вести игру основным плеймейкером (Карпин буквально убивает талант Окишора своим никчёмным футболом - при нём тот деградирует со страшной силой), Сергеев - матч за матчем выходит на поле и никак себя не проявляет (вообще человек не открывается под передачи вперёд и не бьёт по воротам!), и так далее.

    22.10.2025

  • Сергей Аверкин

    Libertad o Muerte!

    22.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Ребяты, всех с победой! Первый гол Бабаева супер! В прошлом туре хвалили Воробьева из Локо, но там все-таки фактор вратаря. А здесь прям круто исполнено и вратарь совсем не при чем) Теперь Зенит!

    22.10.2025

  • Zuschauer

    Что очевидно? Какому слепцу? Динамо недавно выбивало Зенит из кубка. Правда, на пути регионов, победив в одной игре. Вот там поражение действительно "смерть". В пути РПЛ по итогам двух матчей проиграли. Но поражение на пути РПЛ не "смерть", а вылет в путь регионов, к другим "смертникам".

    22.10.2025

  • Philip Future

    С побеДой. Но, снова - пасы вратаря в своей штрафной, которые могут привести к голу (хорошо, что сегодня офсайд был). Ну зачем продолжать это делать в каждой игре, а ?

    22.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Лев старый,беззубый!

    22.10.2025

  • Олег Каноков

    Два первых голешника-на заглядение!И у братских молодёжь отличная,может санкции-не зло?Почтили память Яшина достойно.С победой,братские!

    22.10.2025

  • КС

    Привет! да я уж так, чтобы не растраиваться))) конечно это позор...

    22.10.2025

  • Сергей Аверкин

    Ну "Зенит". Не так страшен чёрт, как его малюют.

    22.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Они выбрали смерть....это очевидно....чего юлить то???

    22.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Да,,у Адиева явно не получается.

    22.10.2025

  • Zuschauer

    Всяко бывало. Путь регионов скользкий.

    22.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Братское Динамо с Уверенной Победой Я сначала подумал,что наш шалапай-Бабаев в Динамо-помогать пришёл, халтурщик Посмотрел бы, что-нападающий нам нужен, которого у нас нет Хорошо,что свой есть у Динамо-.Бабаев-пусть и полузащитник-зато трёху забил,как заправский нап. Чтож впереди-Зенит УДАЧИ и ПОБЕДЫ

    22.10.2025

  • Zuschauer

    Да, Лещук расписался. Ставьте Расулова.

    22.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Теперь Ракова будете тренировать. Ну хоть поможет.

    22.10.2025

  • krinf15

    В целом да, но не все 7 были безпросветными.

    22.10.2025

  • baruv

    И очередной ляп Лещука...

    22.10.2025

  • КС

    Ну и здорово! Пусть Динамо с Зенитом играет, а мы попроще пойдём))

    22.10.2025

  • TokTram_

    Казалось бы, причём здесь Карпин?

    22.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Надеюсь что Раков поможет.

    22.10.2025

  • Zuschauer

    В атаке сегодня хорошо сыграли. Но была ли у КС хоть какая-то мотивация на этот матч? И даже в такой игре в защите один раз провалились. Не каждый соперник позволит четыре забить.

    22.10.2025

  • krinf15

    Извини, но ты немножко перегнул и я это понимаю, если бы мои выглядели так безвольно, также бы был вне себя от возмущения. :handshake::fist:

    22.10.2025

  • .Алексей.

    Вечная память Льву Яшину. Динамо с победой.

    22.10.2025

  • truex

    Однофамилец

    22.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Динамо обнадеживает. Талантливая молодежь,алмазы. Справится ли огранщик Карпин. Кстати Окишор год назад на Кубок тем же Крыльям два положил. И еще. Пацаном был на финале Кубка 67год. Выиграли у ЦСКАа,я армеец.Расстроился. Но какая игра была! И тренеры- Бесков против Боброва. Жду повторения финала ЦСКА -Динамо. У Динамо хорошая команда. Будет интересно.

    22.10.2025

  • krinf15

    СегоДня у нас вечер Крылышек! Помимо самарцев сейчас играет второй период наша молодёжка с московскими Крылышками (пока веДём 1:0)!

    22.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Зачем .опу рвали????....чтобы попасть под льва???......ну это же идиотизм....:grin:

    22.10.2025

  • krinf15

    Да простит меня мой друг JustТИХОНОВ, но его любимчики сегодня выглядели излишне робко.

    22.10.2025

  • GeoMaS

    Бабаев бежит - Динамо бежит. Только непонятно, почему тренер Крыльев не реагировал на явные проблемы вратаря после второго гола и его сигналы с просьбой замены после третьего года. Резануло также как отвернулся Чернов от набегавшего на пустые ворота Бабаева перед третьим голом, а не встречал его и не пытался подставиться под удар.

    22.10.2025

  • baruv

    Динамовцы выбрали Зенит. Насколько они готовы-узнаем в воскресенье. Куда то у Крыльев потерялся Раков. А ведь как начинал! Бабаев делает заявку...

    22.10.2025

  • krinf15

    Что ж, светлую память Льва Ивановича его команДа уважила вполне!

    22.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Этот Бабаев имеет какое-то отношение к Бабаеву из ЦСКА?!

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Зенит
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Читайте также
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
    ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
    ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
    Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
    «Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
    Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
    «Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя