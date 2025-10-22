«Динамо» благодаря хет-трику Бабаева разгромило «Крылья» и сыграет с «Зенитом» в плей-офф Кубка России

22 октября, 19:57
Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.
Хет-трик у бело-голубых оформил Ульви Бабаев. 21-летний полузащитник отличился на 22-й, 71-й и 78-й минутах. Еще один гол хозяев на 59-й минуте со штрафного забил Даниил Фомин.
«Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A.
«Крылья Советов» (8) стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф Пути регионов турнира.
shpasic
скоро и Мовсесян сделает покер!
23.10.2025
ALEXEY959595
Бабаев ушел из ЦСКА в Динамо и уже сделал хет-трик, посвятив его главному тренеру Сборной России!!!
22.10.2025
shpasic
Сегодня, 17:28 Федорищев: «Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»
22.10.2025
Динамов
Вновь ЯШИНСКАЯ ЧЁРНАЯ ФОРМА доказала, что это ИСТИННАЯ ФОРМА ФК ДИНАМО! Именно она должна быть основной домашней формой, а в гостях играть в бело-голубых цветах! Бабаев - браво, первый и третий его голы настоящие шедевры. Но... это всего-лишь кубок и немотивированные крылья. Но даже с таким слабым соперником у Карпина множество футболистов вновь показали себя с самой плохой стороны - Лещук (привет неувольняемому дауNу Изотову!) и Фомин привычным образом привезли Динамо гол (который не засчитал ВАР), Окишор растворился на поле вместо того, чтобы вести игру основным плеймейкером (Карпин буквально убивает талант Окишора своим никчёмным футболом - при нём тот деградирует со страшной силой), Сергеев - матч за матчем выходит на поле и никак себя не проявляет (вообще человек не открывается под передачи вперёд и не бьёт по воротам!), и так далее.
22.10.2025
Сергей Аверкин
Libertad o Muerte!
22.10.2025
Футболист Сапогов
Ребяты, всех с победой! Первый гол Бабаева супер! В прошлом туре хвалили Воробьева из Локо, но там все-таки фактор вратаря. А здесь прям круто исполнено и вратарь совсем не при чем) Теперь Зенит!
22.10.2025
Zuschauer
Что очевидно? Какому слепцу? Динамо недавно выбивало Зенит из кубка. Правда, на пути регионов, победив в одной игре. Вот там поражение действительно "смерть". В пути РПЛ по итогам двух матчей проиграли. Но поражение на пути РПЛ не "смерть", а вылет в путь регионов, к другим "смертникам".
22.10.2025
Philip Future
С побеДой. Но, снова - пасы вратаря в своей штрафной, которые могут привести к голу (хорошо, что сегодня офсайд был). Ну зачем продолжать это делать в каждой игре, а ?
22.10.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Лев старый,беззубый!
22.10.2025
Олег Каноков
Два первых голешника-на заглядение!И у братских молодёжь отличная,может санкции-не зло?Почтили память Яшина достойно.С победой,братские!
22.10.2025
КС
Привет! да я уж так, чтобы не растраиваться))) конечно это позор...
22.10.2025
Сергей Аверкин
Ну "Зенит". Не так страшен чёрт, как его малюют.
22.10.2025
SPRAVEDLIVYI
Они выбрали смерть....это очевидно....чего юлить то???
22.10.2025
Вадим Непобедим
Да,,у Адиева явно не получается.
22.10.2025
Zuschauer
Всяко бывало. Путь регионов скользкий.
22.10.2025
Alexey Tarasov
Братское Динамо с Уверенной Победой Я сначала подумал,что наш шалапай-Бабаев в Динамо-помогать пришёл, халтурщик Посмотрел бы, что-нападающий нам нужен, которого у нас нет Хорошо,что свой есть у Динамо-.Бабаев-пусть и полузащитник-зато трёху забил,как заправский нап. Чтож впереди-Зенит УДАЧИ и ПОБЕДЫ
22.10.2025
Zuschauer
Да, Лещук расписался. Ставьте Расулова.
22.10.2025
Вадим Непобедим
Теперь Ракова будете тренировать. Ну хоть поможет.
22.10.2025
krinf15
В целом да, но не все 7 были безпросветными.
22.10.2025
baruv
И очередной ляп Лещука...
22.10.2025
КС
Ну и здорово! Пусть Динамо с Зенитом играет, а мы попроще пойдём))
22.10.2025
TokTram_
Казалось бы, причём здесь Карпин?
22.10.2025
Вадим Непобедим
Надеюсь что Раков поможет.
22.10.2025
Zuschauer
В атаке сегодня хорошо сыграли. Но была ли у КС хоть какая-то мотивация на этот матч? И даже в такой игре в защите один раз провалились. Не каждый соперник позволит четыре забить.
22.10.2025
krinf15
Извини, но ты немножко перегнул и я это понимаю, если бы мои выглядели так безвольно, также бы был вне себя от возмущения. :handshake::fist:
22.10.2025
.Алексей.
Вечная память Льву Яшину. Динамо с победой.
22.10.2025
truex
Однофамилец
22.10.2025
Вадим Непобедим
Динамо обнадеживает. Талантливая молодежь,алмазы. Справится ли огранщик Карпин. Кстати Окишор год назад на Кубок тем же Крыльям два положил. И еще. Пацаном был на финале Кубка 67год. Выиграли у ЦСКАа,я армеец.Расстроился. Но какая игра была! И тренеры- Бесков против Боброва. Жду повторения финала ЦСКА -Динамо. У Динамо хорошая команда. Будет интересно.
22.10.2025
krinf15
СегоДня у нас вечер Крылышек! Помимо самарцев сейчас играет второй период наша молодёжка с московскими Крылышками (пока веДём 1:0)!
22.10.2025
SPRAVEDLIVYI
Зачем .опу рвали????....чтобы попасть под льва???......ну это же идиотизм....:grin:
22.10.2025
krinf15
Да простит меня мой друг JustТИХОНОВ, но его любимчики сегодня выглядели излишне робко.
22.10.2025
GeoMaS
Бабаев бежит - Динамо бежит. Только непонятно, почему тренер Крыльев не реагировал на явные проблемы вратаря после второго гола и его сигналы с просьбой замены после третьего года. Резануло также как отвернулся Чернов от набегавшего на пустые ворота Бабаева перед третьим голом, а не встречал его и не пытался подставиться под удар.
22.10.2025
baruv
Динамовцы выбрали Зенит. Насколько они готовы-узнаем в воскресенье. Куда то у Крыльев потерялся Раков. А ведь как начинал! Бабаев делает заявку...
22.10.2025
krinf15
Что ж, светлую память Льва Ивановича его команДа уважила вполне!
22.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Этот Бабаев имеет какое-то отношение к Бабаеву из ЦСКА?!
22.10.2025