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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» с «Крыльями Советов» в Кубке России 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Динамо» — «Крылья Советов» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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