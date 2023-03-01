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Кубок России

Сегодня, 18:58

«Динамо» и «Крылья» объявили составы на матч FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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«Динамо» и «Крылья Советов» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров, Нгамале, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бэйл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Чиркович, Костанца Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.

Игра начнется в 20.00 мск.

В первом матче «Крылья Советов» дома обыграли «Динамо» со счетом 2:1.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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  • 89097770026...КБ СЕКТАНТ

    согласен...а ты брут:stuck_out_tongue_winking_eye:

    01.03.2023

  • Деметрио

    Самара , удачи!

    01.03.2023

    • Гаджи Гаджиев высказался о состоянии «Локомотива»