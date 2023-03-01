«Динамо» и «Крылья» объявили составы на матч FONBET Кубка России

Сегодня, 18:58
«Динамо» и «Крылья Советов» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров, Нгамале, Тюкавин.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бэйл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Чиркович, Костанца Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.
Игра начнется в 20.00 мск.
В первом матче «Крылья Советов» дома обыграли «Динамо» со счетом 2:1.
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согласен...а ты брут:stuck_out_tongue_winking_eye:
01.03.2023
Деметрио
Самара , удачи!
01.03.2023