FONBET Кубок России

22 октября, 20:03

«Динамо» — «Крылья Советов»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем поле разгромило «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

22-я минута. Ульви Бабаев — 1:0

59-я минута. Даниил Фомин — 2:0

71-я минута. Ульви Бабаев — 3:0

78-я минута. Ульви Бабаев — 4:0

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
22 октября, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов
2

  • Alexander Maxakov

    Наконец то я дождался игры , что радует глаз , на что может Динамо не смотря ляпы , виде Лещука , игра смотрелась , молодцы спасибо .

    22.10.2025

  • A. K.

    Бабасян, даешь жару!

    22.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Крылья Советов (Самара)
