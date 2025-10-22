22 октября, 20:03
Московское «Динамо» на своем поле разгромило «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.
22-я минута. Ульви Бабаев — 1:0
59-я минута. Даниил Фомин — 2:0
71-я минута. Ульви Бабаев — 3:0
78-я минута. Ульви Бабаев — 4:0
«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.
Alexander Maxakov
Наконец то я дождался игры , что радует глаз , на что может Динамо не смотря ляпы , виде Лещука , игра смотрелась , молодцы спасибо .
22.10.2025
A. K.
Бабасян, даешь жару!
22.10.2025