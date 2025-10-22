«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

22 октября, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события матча «Динамо» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первом матче самарская команда победила бело-голубых в серии пенальти 5:4 (основное время завершилось со счетом 0:0).

