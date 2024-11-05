«Динамо» и «Локомотив» встречаются в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начинается в 20.45.

В прямом эфире матч показывают телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляцию можно также смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. С ключевыми событиями игры «Динамо» — «Локомотив» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В групповом турнире Кубка России «Динамо» заняло второе место в квартете со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». «Локомотив» выиграл группу с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом».

Ответный матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет в Москве 28 ноября.