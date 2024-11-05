Сегодня, 20:35
«Динамо» и «Локомотив» встречаются в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начинается в 20.45.
В прямом эфире матч показывают телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляцию можно также смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. С ключевыми событиями игры «Динамо» — «Локомотив» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В групповом турнире Кубка России «Динамо» заняло второе место в квартете со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». «Локомотив» выиграл группу с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом».
Ответный матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет в Москве 28 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2