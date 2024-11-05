Сегодня, 08:45
«Динамо» и «Локомотив» встретятся в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляцию, которая начнется за 15 минут до матча, можно также смотреть на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Кубке. С ключевыми событиями игры «Динамо» — «Локомотив» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В групповом турнира Кубка России «Динамо» заняло второе место в квартете со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». «Локомотив» выиграл группу с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2