Московские «Динамо» и «Локомотивом» встретятся в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. С ключевыми событиями игры «Динамо» — «Локомотив» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ответный матч 1/4 финала между «Локо» и «Динамо» состоится 28 ноября. В июле команды встречались во 2-м туре чемпионата России, в этой игре динамовцы одержали победу со счетом 3:1.