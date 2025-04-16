ЦСКА сыграл вничью с московским «Динамо» и стал вторым финалистом пути РПЛ Кубка России

ЦСКА и московское «Динамо» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0. Игра состоялась на «ВТБ Арене» в Москве.

По сумме двух встреч ЦСКА вышел в финал пути РПЛ (первая игра — 2:1) и сыграет против «Зенита», который в полуфинальном противостоянии обыграл «Ростов» (1:0; 2:0). Первый матч этой стадии запланирован на период 29 апреля-1 мая, ответный — на 13-15 мая.

«Динамо» продолжит выступление в пути регионов, где во втором этапе 1/2 финала на выезде встретится со «Спартаком» 29 апреля-1 мая.