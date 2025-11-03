Видео
3 ноября, 17:30

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России

«Динамо» Махачкала и ЦСКА встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Махачкала и ЦСКА встретятся в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
ЦСКА

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального канала.

Ответный матч команды проведут 26 ноября. ЦСКА выиграл Кубок дважды за последние три года после смены формата на схему с так называемым двойным вылетом для клубов премьер-лиги и доходил до суперфинала по пути РПЛ.

