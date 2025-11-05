«Динамо» Махачкала и ЦСКА сыграют первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 18.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире матч показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (старт эфира — в 18.00 мск). Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Каспийске. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.

«Динамо» выступало в группе С вместе со «Спартаком», «Ростовом» и «Пари НН». Махачкалинцы набрали 13 очков и вышли в плей-офф верхней сетки со второго места.

ЦСКА выступал в группе D вместе с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном». Армейцы набрали 13 очков и вышли в четвертьфинал с первого места.