«Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва сыграют в матче группы А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 21.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояний «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории личных встреч счет 3-0 в пользу московской команды.

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