Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:15

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Динамо» Махачкала сыграет с «Динамо» Москва в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Махачкалинское и московское «Динамо» сыграют в группе А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Матч состоится на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 21.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались трижды. Счет 3-0 в пользу москвичей.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
18 сент, 21:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Фанаты «Зенита» запустили на трибуне надувного дельфина после замены Соболева в матче с «Рубином»
«Зенит» — «Рубин»: Чистяков забил второй гол хозяев. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Соболева заменили в перерыве кубкового матча «Зенит» — «Рубин»
«Зенит» — «Рубин»: хозяева ведут в счете после первого тайма
«Зенит» — «Рубин»: Мантуан забил с передачи Соболева
Фанаты «Зенита» скандируют оскорбления в адрес Соболева в его первом домашнем матче за клуб
Сегодня
Вчера
Неделя