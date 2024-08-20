«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с московским «Динамо»

«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России против московского «Динамо» (1:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизод с назначенным после просмотра повтора пенальти в ворота гостей на 52-й минуте встречи за игру рукой в своей штрафной защитника махачкалинского клуба Валентина Пальцева.

Москвичи набрали 3 очка в 2 турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.