«Динамо» Махачкала и «Спартак» встречаются в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи махачкалинцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

21 октября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)

Первая встреча команд в групповом турнире Кубка состоялась 12 августа и завершилась победой динамовцев в серии пенальти (1:1, 4:3).