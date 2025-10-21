Видео
Футбол
FONBET Кубок России

21 октября, 15:30

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Динамо» Махачкала примет «Спартак в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» Махачкала и «Спартак» встречаются в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 18.00 по московскому времени.

&laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Динамо» Махачкала — «Спартак». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи махачкалинцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
21 октября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:3
Спартак

Первая встреча команд в групповом турнире Кубка состоялась 12 августа и завершилась победой динамовцев в серии пенальти (1:1, 4:3).

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
