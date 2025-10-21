«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» и занял первое место в группе Кубка России

21 октября, 19:58
«Спартак» на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.
Счет на 26-й минуте открыл форвард хозяев Хазем Мастури. На 35-й минуте красно-белые сравняли его благодаря голу Маркиньоса со штрафного.
На 59-й минуте Никита Массалыга забил дебютный гол и вывел «Спартак» вперед, а спустя 9 минут третий гол гостей забил Игорь Дмитриев.
«Спартак» (13 очков) гарантировал себе первое место в группе C. «Динамо» (13) опустилось на вторую позицию. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
Palacios
Вся РПЛ и все лиг забиты воспитанниками Спартака, ваши полтора колхозника никому и не снились. Крохи мира. Облякова он вспомнил, который приходил и Уфы и про которого в спб никто не знал вообще! Я могу также передернуть тему в стиле Спб - города позора России! Именно в Спартаке Радченко стал чемпионом не раз и был победителем Реала, именно в Спартаке стал известным и популярным по всей стране отец Дмитриева, взявши титул в самой популярной команде страны - Спартаке! Именно за счет воспитанника Спартака - Дзюбы, Погребнякка вы смогли чего-то нюхнуть в своем закулисном турнирчике. Именно в Спартаке Быстров стал мастером и статусным игроком, который вытащил вас из говна в призы! Я могу также про Бакаева говорить. А своего у вас ничего нет. Город бездарей и пустой породы во многихсферах! Были...когда заранее коворовую дорожку привезла в Раму Валька-стакан и всё! Продолжать?
21.10.2025
голос из Санкт-Петербурга
В матчах Лиги Чемпионов играли воспитанники Зенита! Например в решающем матче в Лиге Чемпионов 2020/21 с Брюгге на выезде сыграли 7 (семь) !!! воспитанников Академии Зенита! Ни один российский клуб никогда не играл в Лиге Чемпионов большим количеством своих воспитанников!!! Это Факт! Так что засуньте свои лживые примитивные языки в свою ж...
21.10.2025
голос из Санкт-Петербурга
Очень много воспитанников Зенита являются Чемпионами России в составе своего родного клуба! Даже Легенда Краснодара Серега Петров, сыгравший больше всего матчей за краснодарцев, Чемпион России - воспитанник Зенита! А сколько воспитанников Спартака стали чемпионами за последние 25 лет в тушинском позорище? Ваши воспитанники, которых вы не оценили: Дзюба, стал многократным Чемпионом и Всероссийским рекордсменом в рядах Зенита! Погребняк выиграл два европейских Трофея именно с Зенитом. Даже в рядах ЦСКА сейчас результат делают воспитанники Зенита Ваня Обляков и Даня Круговой. Это Факты!
21.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Он пришёл сюда отложить своё дерьмо и злость. Спартак же выиграл))))
21.10.2025
Palacios
Да, чтобы и скот продажный вроде тебя не плодился!
21.10.2025
Palacios
Эй, а когда Спб перестанут быть позором России? Вы - город грязи и вони! Это - Факты! Школа звенита, смены, всяких рощино отсутствует! У бомжатника из Спб нет своих воспитанников!
21.10.2025
lenin.vowa2018
кто-нибудь следил за игрой Заболотного на стандартах, как я понимаю его для этого и брали? Когда объявили что по угловым счет 6-1 в пользу Махачкалы - так вот по-моему НИ РАЗУ Спартак не выиграл верховые мячи, причем у обоих ворот. Ни Заболотный ни Мартинс в мяч не играли. После этого - ещё пару раз. Кидался на все мячи Помазун, отбивались суматошно и хорошо что в ворота Спартака ничего не залетело. И только после часа игры они с Мартинсом начали верховые выигрывать.
21.10.2025
Archon
Так ведь это всего лишь кубок.на который всем положить. Какой в нем престиж,кроме названия?
21.10.2025
lenin.vowa2018
результат был обеспечен в предыдущей игре в Нижнем Новгороде, где Спартак основой бился изо всех сил чтобы не вылететь из Кубка. Довы...делывались в играх с Ростовом и дагами дома. Но эта игра в Нижнем по-моему немало поспособствовала проигрышу ЦСКА, восстановиться не успели и вышли на игру как вареные, пропустив 3 гола за полтайма. Ростовские костоломы в играх со Спартаком в своем репертуаре.
21.10.2025
Aleksejs
Пшёл вон нечисть.
21.10.2025
lenin.vowa2018
Критикуя - предлагай! По-твоему их как называть - спартаковские ветераны или спартаковская неспартаковская молодежь?
21.10.2025
плохокот
Ну да! Вроде игра была, а вроде и нет. Даже комментировать нечего. Хорошая тренировка.Плохое поле.
21.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Очередная выездная тренировка завершилась нашей победой. Ребята молодцы, набирают потихоньку ход. Всё решится весной, а сейчас нужно максимально сосредоточиться на играх в чемпионате. Вперёд, Спартак!
21.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Станко ты лучший!!!
21.10.2025
ровнов
Спокойно обыграли. С победой.
21.10.2025
flints
А где группа то?
21.10.2025
Aprel
Кому нужен этот кубок? Видимо только бесогону! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?
21.10.2025
голос из Санкт-Петербурга
"Спартаковская молодёжь"... Это вы о якобы своём самом перспективном молодом футболисте, родившемся в Санкт-Петербурге, воспитаннике Академии Зенита, получавшем футбольное образование с 5 до 18 лет Игоре Дмитриеве? Или о купленном в 16 лет у Енисея красноярце Массалыге? Или о якобы воспитанниках, купленных в 15 лет у ростовской Академии имени Понедельника ростовчанине Максименко и купленном в 14 лет у воронежской ФЦШ воронежце Литвинове? Это - Факты. Эй, поросята-сектанты, а своих то москвичей с детства будете воспитывать для российского футбола?
21.10.2025
fedland
И судейство, и игра - все хорошо. Тот самый случай когда судьи не мешали. Так Спартак должен играть всегда - с позиции силы. С победой!
21.10.2025
Иван
после первого гола Барко в РПЛ со штрафного все видимо стали заложниками этого. а ведь все время после этого он бил плохо. хватит ему доверять
21.10.2025
инок
Спартак с победой в группе Кубка России!
21.10.2025
Топотун
Не видел, да я этот и смотреть не хочу !
21.10.2025
Ivan Ivanov
Вверхху:point_up_2:Васька lgbt опять буровит.
21.10.2025
Ivan Ivanov
Нет.Только Топа,только хардкор!
21.10.2025
Ivan Ivanov
Спирт сказал,что у тебя каждый день климатические припадки..
21.10.2025
lvb
Спартачам поздравы) В общем-то ничего не предвещало). Но во втором тайме даги с какого-то перепугу полезли забивать, причем "первым номером". И стали пропускать контры. Молодняк спартаковский легко убегал от защитников , но забили всего 2 из 5 или 6 возможных. Гузиев после косяка резко успокоился и более ошибок не допускал, а Ву во втором тайме сыграл надежно.
21.10.2025
Желтый полосатик
Ау, Алланазаров! Ждем статьи про хорошую игру "Спартака". Или только на костях топтаться умеешь?)
21.10.2025
Jean4
Великая победа!
21.10.2025
Топотун
Добро !
21.10.2025
Sehrgut
Ещё не утвердили.
21.10.2025
Sehrgut
Погодь...
21.10.2025
Sehrgut
Спартак всегда будет первым :exclamation: :exclamation: :exclamation: Всё остальное от Лукавого. :star2: :star2: :star2: :star2:
21.10.2025
Топотун
Станка оставляем ?
21.10.2025
Evgen
В Зенит что ли?
21.10.2025
36
Луис Гарсия сдал билеты
21.10.2025
oleg ves
Всех с победой над неуступчивым соперником. Дмитриев и Массалыга - радуют, а Заболотный - пижон
21.10.2025
Xaris
Все по делу,молодцы. Я дал возможность пробить пеналь самому молодому,Добровского. Пусть бы парень порадовался!
21.10.2025
TokTram_
На органы?
21.10.2025
КС
Заболотного в сборную!!! При чём Бразилии)))
21.10.2025
bvp
Станок, форева.
21.10.2025
55555....
Хоть молодежи дал поиграть. Это радует. А результат по.ху.ю...
21.10.2025
msf msf
Первое место. Ну вот, а вы Станковича увольняете :joy:
21.10.2025
Denissimo
Вот такая массалыга, панимаш
21.10.2025
КирпичИнвест
Махачкала наказывается за колхозное поле. И поделом. Спартак с победой!
21.10.2025
GeoMaS
Без особого накала. Разве что порадоваться за спартаковскую молодежь.
21.10.2025
Vitalik Klimov
Хоть где-то Спартак первый!!!:grinning::metal: Вперёд Спартак!!!!
21.10.2025