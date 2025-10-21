«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» и занял первое место в группе Кубка России

«Спартак» на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1. Счет на 26-й минуте открыл форвард хозяев Хазем Мастури. На 35-й минуте красно-белые сравняли его благодаря голу Маркиньоса со штрафного. На 59-й минуте Никита Массалыга забил дебютный гол и вывел «Спартак» вперед, а спустя 9 минут третий гол гостей забил Игорь Дмитриев. Победное возвращение Станковича. Дмитриев принес «Спартаку» первое место в группе «Спартак» (13 очков) гарантировал себе первое место в группе C. «Динамо» (13) опустилось на вторую позицию. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

21 октября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)

lenin.vowa2018 кто-нибудь следил за игрой Заболотного на стандартах, как я понимаю его для этого и брали? Когда объявили что по угловым счет 6-1 в пользу Махачкалы - так вот по-моему НИ РАЗУ Спартак не выиграл верховые мячи, причем у обоих ворот. Ни Заболотный ни Мартинс в мяч не играли. После этого - ещё пару раз. Кидался на все мячи Помазун, отбивались суматошно и хорошо что в ворота Спартака ничего не залетело. И только после часа игры они с Мартинсом начали верховые выигрывать. 21.10.2025

Archon Так ведь это всего лишь кубок.на который всем положить. Какой в нем престиж,кроме названия? 21.10.2025

lenin.vowa2018 результат был обеспечен в предыдущей игре в Нижнем Новгороде, где Спартак основой бился изо всех сил чтобы не вылететь из Кубка. Довы...делывались в играх с Ростовом и дагами дома. Но эта игра в Нижнем по-моему немало поспособствовала проигрышу ЦСКА, восстановиться не успели и вышли на игру как вареные, пропустив 3 гола за полтайма. Ростовские костоломы в играх со Спартаком в своем репертуаре. 21.10.2025

lenin.vowa2018 Критикуя - предлагай! По-твоему их как называть - спартаковские ветераны или спартаковская неспартаковская молодежь? 21.10.2025

плохокот Ну да! Вроде игра была, а вроде и нет. Даже комментировать нечего. Хорошая тренировка.Плохое поле. 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov Очередная выездная тренировка завершилась нашей победой. Ребята молодцы, набирают потихоньку ход. Всё решится весной, а сейчас нужно максимально сосредоточиться на играх в чемпионате. Вперёд, Спартак! 21.10.2025

flints А где группа то? 21.10.2025

fedland И судейство, и игра - все хорошо. Тот самый случай когда судьи не мешали. Так Спартак должен играть всегда - с позиции силы. С победой! 21.10.2025

lvb Спартачам поздравы) В общем-то ничего не предвещало). Но во втором тайме даги с какого-то перепугу полезли забивать, причем "первым номером". И стали пропускать контры. Молодняк спартаковский легко убегал от защитников , но забили всего 2 из 5 или 6 возможных. Гузиев после косяка резко успокоился и более ошибок не допускал, а Ву во втором тайме сыграл надежно. 21.10.2025

oleg ves Всех с победой над неуступчивым соперником. Дмитриев и Массалыга - радуют, а Заболотный - пижон 21.10.2025

GeoMaS Без особого накала. Разве что порадоваться за спартаковскую молодежь. 21.10.2025