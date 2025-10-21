Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы / Плей-офф
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

21 октября, 19:58

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» и занял первое место в группе Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

Счет на 26-й минуте открыл форвард хозяев Хазем Мастури. На 35-й минуте красно-белые сравняли его благодаря голу Маркиньоса со штрафного.

На 59-й минуте Никита Массалыга забил дебютный гол и вывел «Спартак» вперед, а спустя 9 минут третий гол гостей забил Игорь Дмитриев.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Никита Массалыга и&nbsp;Игорь Дмитриев празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Мх (3:1).Победное возвращение Станковича. Дмитриев принес «Спартаку» первое место в группе

«Спартак» (13 очков) гарантировал себе первое место в группе C. «Динамо» (13) опустилось на вторую позицию. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
21 октября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:3
Спартак
47

  • Palacios

    Вся РПЛ и все лиг забиты воспитанниками Спартака, ваши полтора колхозника никому и не снились. Крохи мира. Облякова он вспомнил, который приходил и Уфы и про которого в спб никто не знал вообще! Я могу также передернуть тему в стиле Спб - города позора России! Именно в Спартаке Радченко стал чемпионом не раз и был победителем Реала, именно в Спартаке стал известным и популярным по всей стране отец Дмитриева, взявши титул в самой популярной команде страны - Спартаке! Именно за счет воспитанника Спартака - Дзюбы, Погребнякка вы смогли чего-то нюхнуть в своем закулисном турнирчике. Именно в Спартаке Быстров стал мастером и статусным игроком, который вытащил вас из говна в призы! Я могу также про Бакаева говорить. А своего у вас ничего нет. Город бездарей и пустой породы во многихсферах! Были...когда заранее коворовую дорожку привезла в Раму Валька-стакан и всё! Продолжать?

    21.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    В матчах Лиги Чемпионов играли воспитанники Зенита! Например в решающем матче в Лиге Чемпионов 2020/21 с Брюгге на выезде сыграли 7 (семь) !!! воспитанников Академии Зенита! Ни один российский клуб никогда не играл в Лиге Чемпионов большим количеством своих воспитанников!!! Это Факт! Так что засуньте свои лживые примитивные языки в свою ж...

    21.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Очень много воспитанников Зенита являются Чемпионами России в составе своего родного клуба! Даже Легенда Краснодара Серега Петров, сыгравший больше всего матчей за краснодарцев, Чемпион России - воспитанник Зенита! А сколько воспитанников Спартака стали чемпионами за последние 25 лет в тушинском позорище? Ваши воспитанники, которых вы не оценили: Дзюба, стал многократным Чемпионом и Всероссийским рекордсменом в рядах Зенита! Погребняк выиграл два европейских Трофея именно с Зенитом. Даже в рядах ЦСКА сейчас результат делают воспитанники Зенита Ваня Обляков и Даня Круговой. Это Факты!

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он пришёл сюда отложить своё дерьмо и злость. Спартак же выиграл))))

    21.10.2025

  • Palacios

    Да, чтобы и скот продажный вроде тебя не плодился!

    21.10.2025

  • Palacios

    Эй, а когда Спб перестанут быть позором России? Вы - город грязи и вони! Это - Факты! Школа звенита, смены, всяких рощино отсутствует! У бомжатника из Спб нет своих воспитанников!

    21.10.2025

  • lenin.vowa2018

    кто-нибудь следил за игрой Заболотного на стандартах, как я понимаю его для этого и брали? Когда объявили что по угловым счет 6-1 в пользу Махачкалы - так вот по-моему НИ РАЗУ Спартак не выиграл верховые мячи, причем у обоих ворот. Ни Заболотный ни Мартинс в мяч не играли. После этого - ещё пару раз. Кидался на все мячи Помазун, отбивались суматошно и хорошо что в ворота Спартака ничего не залетело. И только после часа игры они с Мартинсом начали верховые выигрывать.

    21.10.2025

  • Archon

    Так ведь это всего лишь кубок.на который всем положить. Какой в нем престиж,кроме названия?

    21.10.2025

  • lenin.vowa2018

    результат был обеспечен в предыдущей игре в Нижнем Новгороде, где Спартак основой бился изо всех сил чтобы не вылететь из Кубка. Довы...делывались в играх с Ростовом и дагами дома. Но эта игра в Нижнем по-моему немало поспособствовала проигрышу ЦСКА, восстановиться не успели и вышли на игру как вареные, пропустив 3 гола за полтайма. Ростовские костоломы в играх со Спартаком в своем репертуаре.

    21.10.2025

  • Aleksejs

    Пшёл вон нечисть.

    21.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Критикуя - предлагай! По-твоему их как называть - спартаковские ветераны или спартаковская неспартаковская молодежь?

    21.10.2025

  • плохокот

    Ну да! Вроде игра была, а вроде и нет. Даже комментировать нечего. Хорошая тренировка.Плохое поле.

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Очередная выездная тренировка завершилась нашей победой. Ребята молодцы, набирают потихоньку ход. Всё решится весной, а сейчас нужно максимально сосредоточиться на играх в чемпионате. Вперёд, Спартак!

    21.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Станко ты лучший!!!

    21.10.2025

  • ровнов

    Спокойно обыграли. С победой.

    21.10.2025

  • flints

    А где группа то?

    21.10.2025

  • Aprel

    Кому нужен этот кубок? Видимо только бесогону! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    21.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    "Спартаковская молодёжь"... Это вы о якобы своём самом перспективном молодом футболисте, родившемся в Санкт-Петербурге, воспитаннике Академии Зенита, получавшем футбольное образование с 5 до 18 лет Игоре Дмитриеве? Или о купленном в 16 лет у Енисея красноярце Массалыге? Или о якобы воспитанниках, купленных в 15 лет у ростовской Академии имени Понедельника ростовчанине Максименко и купленном в 14 лет у воронежской ФЦШ воронежце Литвинове? Это - Факты. Эй, поросята-сектанты, а своих то москвичей с детства будете воспитывать для российского футбола?

    21.10.2025

  • fedland

    И судейство, и игра - все хорошо. Тот самый случай когда судьи не мешали. Так Спартак должен играть всегда - с позиции силы. С победой!

    21.10.2025

  • Иван

    после первого гола Барко в РПЛ со штрафного все видимо стали заложниками этого. а ведь все время после этого он бил плохо. хватит ему доверять

    21.10.2025

  • инок

    Спартак с победой в группе Кубка России!

    21.10.2025

  • Топотун

    Не видел, да я этот и смотреть не хочу !

    21.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Вверхху:point_up_2:Васька lgbt опять буровит.

    21.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Нет.Только Топа,только хардкор!

    21.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Спирт сказал,что у тебя каждый день климатические припадки..

    21.10.2025

  • lvb

    Спартачам поздравы) В общем-то ничего не предвещало). Но во втором тайме даги с какого-то перепугу полезли забивать, причем "первым номером". И стали пропускать контры. Молодняк спартаковский легко убегал от защитников , но забили всего 2 из 5 или 6 возможных. Гузиев после косяка резко успокоился и более ошибок не допускал, а Ву во втором тайме сыграл надежно.

    21.10.2025

  • Желтый полосатик

    Ау, Алланазаров! Ждем статьи про хорошую игру "Спартака". Или только на костях топтаться умеешь?)

    21.10.2025

  • Jean4

    Великая победа!

    21.10.2025

  • Топотун

    Добро !

    21.10.2025

  • Sehrgut

    Ещё не утвердили.

    21.10.2025

  • Sehrgut

    Погодь...

    21.10.2025

  • Sehrgut

    Спартак всегда будет первым :exclamation: :exclamation: :exclamation: Всё остальное от Лукавого. :star2: :star2: :star2: :star2:

    21.10.2025

  • Топотун

    Станка оставляем ?

    21.10.2025

  • Evgen

    В Зенит что ли?

    21.10.2025

  • 36

    Луис Гарсия сдал билеты

    21.10.2025

  • oleg ves

    Всех с победой над неуступчивым соперником. Дмитриев и Массалыга - радуют, а Заболотный - пижон

    21.10.2025

  • Xaris

    Все по делу,молодцы. Я дал возможность пробить пеналь самому молодому,Добровского. Пусть бы парень порадовался!

    21.10.2025

  • TokTram_

    На органы?

    21.10.2025

  • КС

    Заболотного в сборную!!! При чём Бразилии)))

    21.10.2025

  • bvp

    Станок, форева.

    21.10.2025

  • 55555....

    Хоть молодежи дал поиграть. Это радует. А результат по.ху.ю...

    21.10.2025

  • msf msf

    Первое место. Ну вот, а вы Станковича увольняете :joy:

    21.10.2025

  • Denissimo

    Вот такая массалыга, панимаш

    21.10.2025

  • КирпичИнвест

    Махачкала наказывается за колхозное поле. И поделом. Спартак с победой!

    21.10.2025

  • GeoMaS

    Без особого накала. Разве что порадоваться за спартаковскую молодежь.

    21.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Хоть где-то Спартак первый!!!:grinning::metal: Вперёд Спартак!!!!

    21.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Спартак (Москва)
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
    ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
    ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
    Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
    «Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
    Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
    «Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя