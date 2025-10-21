21 октября, 17:03
Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске. Начало — в 18.00 по московскому времени.
«Динамо»: Волк, И.Аззи, Аларкон, Ахмедов, Кагермазов, М.Аззи, Джабраилов, Ражаб, Зинович, Гаджиев, Мастури.
Запасные: Т.Магомедов, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Шихалиев, Мубарик, Глушков, Джавад, Сердеров, Будунов, Агаларов, Миро.
«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.
Запасные: Максименко, Довбня, Ву, Рябчук, Денисов, Хлусевич, Барко, Жедсон, Солари, Угальде.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Kot, kotoryi
оказалось, что важно :))
21.10.2025
Kot, kotoryi
Спартак выставил на игру пару молодых? наверное, это неплохо. вряд ли занять первое место в группе так уж важно для тренерского штаба
21.10.2025