«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Добродицкий, Массалыга и Заболотный сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, И.Аззи, Аларкон, Ахмедов, Кагермазов, М.Аззи, Джабраилов, Ражаб, Зинович, Гаджиев, Мастури.

Запасные: Т.Магомедов, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Шихалиев, Мубарик, Глушков, Джавад, Сердеров, Будунов, Агаларов, Миро.

«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

Запасные: Максименко, Довбня, Ву, Рябчук, Денисов, Хлусевич, Барко, Жедсон, Солари, Угальде.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.