21 октября, 17:03

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Добродицкий, Массалыга и Заболотный сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, И.Аззи, Аларкон, Ахмедов, Кагермазов, М.Аззи, Джабраилов, Ражаб, Зинович, Гаджиев, Мастури.

Запасные: Т.Магомедов, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Шихалиев, Мубарик, Глушков, Джавад, Сердеров, Будунов, Агаларов, Миро.

«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

Запасные: Максименко, Довбня, Ву, Рябчук, Денисов, Хлусевич, Барко, Жедсон, Солари, Угальде.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Динамо» Махачкала — «Спартак». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
21 октября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:3
Спартак
2

  • Kot, kotoryi

    оказалось, что важно :))

    21.10.2025

  • Kot, kotoryi

    Спартак выставил на игру пару молодых? наверное, это неплохо. вряд ли занять первое место в группе так уж важно для тренерского штаба

    21.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Спартак (Москва)
