«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Виллиан Жозе и Мангаш выйдут в старте

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.30 мск.

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, Шумахов, Р. Магомедов, Джавад, Зинович, Юсупов, Сердеров, Кирг, Джапо, Сундуков, Котин.

Запасные: Волк, Ковачевич, Табидзе, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Крачковский, Ангбан, Гаджиев, Касинтура, Гаджиев, Агаларов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Жозе.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Гузиев, Рябчук, Мартинс, Джебов, Маркиньос, Медина, Зиньковский, Николсон.