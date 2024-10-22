Сегодня, 17:39
Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.30 мск.
«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, Шумахов, Р. Магомедов, Джавад, Зинович, Юсупов, Сердеров, Кирг, Джапо, Сундуков, Котин.
Запасные: Волк, Ковачевич, Табидзе, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Крачковский, Ангбан, Гаджиев, Касинтура, Гаджиев, Агаларов.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Жозе.
Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Гузиев, Рябчук, Мартинс, Джебов, Маркиньос, Медина, Зиньковский, Николсон.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2