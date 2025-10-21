«Динамо» Махачкала и «Спартак» встретятся в матче Кубка России

«Динамо» Махачкала и «Спартак» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи махачкалинцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

21 октября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)

В 5 турах группового этапа Кубка России «Динамо» набрало 13 очков, а «Спартак» — 10. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ.