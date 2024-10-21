Матч 6-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» пройдет во вторник, 22 октября. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 18.30.

Встречу «Динамо» Махачкала — «Спартак» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт machtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке в окне ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Каспийске. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» отслеживайте в нашем матч-центре.

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» играют в группе А вместе с московским «Динамо» и «Крыльями Советов». Махачкалинцы после 5 туров занимают 3-е место с 8 очками, у красно-белых — 12 очков и 1-я строчка.