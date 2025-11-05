Видео
5 ноября, 20:14

ЦСКА уступил махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Алина Савинова
5 ноября. «Динамо» из Махачкалы нанесло поражение ЦСКА (1:0) в Кубке России.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Игра прошла на «Анжи Арене» в Каспийске.

Автором единственного гола стал полузащитник махачкалинцев Раджаб Магомедов, который в добавленное к первому тайму время реализовал пенальти.

За матч «Динамо» нанесло 5 ударов в створ ворот соперника, на счету армейцев 2 удара в створ.

Ответная игра команд пройдет 26 ноября в Москве.

Ранее в среду «Краснодар» на выезде победил «Оренбург» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
ЦСКА

  • Valekka

    Мал-мала логика поиметь: Зачем ставка на ответку,если придётся ж...у рвать,чтоб победить,и гарантий никаких? А перед этим битва со Спартаком!!!!!! Странная СТАВКА!!!

    05.11.2025

  • Valekka

    Салам! Станковичпришёл и имел1,5 месяца на подготовку-ничтожно мало,но осенью всех разрывал,а зимой имел 3 месяца но жидко навалял. Что-то подсказывает,что Челестини ещё раньше провалится,хотя крайне хочется ошибиться!!

    05.11.2025

  • Archon

    Даже не ничья..Кошмаррр!!! "Инхарт-Микарда!! Вот такой рубец!"(с)

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Взаимный привет,Друже!Ничего,всяко бывает,и со всеми.Спасибо за пожелания!

    05.11.2025

  • Valekka

    Игру не видел,но не удивлён! Чем оправдывать будут? Стратегией ответной игры и расчётами на Чемпионство? Может в ответке и сделаютрезультат,но в туре Махачкала все клыки покажет в оскале,поняв,что ЦСКА не такой страшный!!!

    05.11.2025

  • Derbist

    Без пенальти нет победы

    05.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    а если газ прём?

    05.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    мамеды затоптали коней мда...

    05.11.2025

  • volgaul

    хрю

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Глубокий и справедливый вопрос.Всё идёт из академий,спорт. школ,наверное.Это у россиян.А в общем,какой смысл нашим "звёздам" РПЛ пупки рвать под нагрузками?)Уведомления о переводах прибывают регулярно.В оправдание Челестини,он сборы и не проводил.Поглядим весной.

    05.11.2025

  • плохокот

    Еврокубки и отборочные матчи сборной подкосили физику??? Загадка!. Как же они там в этих Европах играют!?

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну разве что как земелю взяли бы) а по игровым? пора просыпаться!

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пенальти идиотическое. Игра ЦСКА никакая. Остальное неизлагаемое литературно.

    05.11.2025

  • diskmen

    Обе команды играли как в басне Крылова .Если бы не пенальти ,то матч закончился бы в ничью.ЦСКА ещё раз доказал,что на замену выходить некому.C таким Динамо на его ужасном поле можно играть только верхом.в остальном рулетка.Повезло хозяевам.

    05.11.2025

  • Чернобог

    Отдали матч кубка, чтобы выйграть в чемпионате и забрать важные очки. Такой размен нас устраивает!

    05.11.2025

  • ANTI BOMG

    на ВАРе не слышно, как он бы орал!:rofl:

    05.11.2025

  • TokTram_

    Да хоть и в той же Махачкале. По религии прошёл бы на ура. Там в нападении сча - не лучше народ )

    05.11.2025

  • ANTI BOMG

    не по бразильской ноге, а по копыту!:joy::rofl:

    05.11.2025

  • TokTram_

    Гротеск, не более.

    05.11.2025

  • TokTram_

    Мусаев, Жоа Виктор, Вильягра - это основа. Уже 5 из 10. Кармо - ещё не твёрдый игрок основы. Мусаева, Кисляка, Кругового - убрали. Вышел Гайкин, Обляков, Глебов. Ну, Лукин ещё, пусть будет как основа. Итак не то, и этак - не то.

    05.11.2025

  • Звездоносец

    Хуже армейских форвардов Мусаева и Шуманского нет на всей планете Земля.С этим ,думаю,спорить не надо и ни к чему...

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    по человечески его жалко. но на данный момент - где б в вышке он играл бы в основе?

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    да ладно. а титаны Московские - РЖД и Заклятые?

    05.11.2025

  • Russpiel

    Если я что-то понимаю, то начало следующего матча будет как со Спартаком. По крайней мере ставка на ошеломить сразу будет сделана.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А в Оренбурге - синтетика... А на Дальний Восток заколебаться добираться и матч - с утра. Баски в Барселоне специально максимальные размеры сделали под себя. Я к тому, что играть приходится на выезде по правилам хозяев...

    05.11.2025

  • aug081266

    Пустые и бестолковые были все...Но в следующей игре остальные заиграют а вот Мусаев так пустым и останется...

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    да, и корчиться от боли. база же.

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    об этом Армейские говорили еще с месяц назад. физически команда очень тяжелая, а скамейка креативить не может. хотя, в принципе, игру сегодня засушили, гол - это художественное валяние в штрафной. в обшем, оптимизма нету, но и трагического ничего не случилось.

    05.11.2025

  • Звездоносец

    В первом тайме из основы играли только Круговой и Кисляк,если не ошибаюсь.

    05.11.2025

  • bvp

    На тяжелом поле говномячами Жогел, понятно, что футбольной феерии не приходилось ждать. ЦСКА был беспомощен.

    05.11.2025

  • 4rfv5tgb

    Кармо лопухнулся, надо было тоже лежать и орать

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Поутру, надев часы, не забудьте про трусы..." Береги здоровье смолоду и после))

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - теория заговора...

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Узнал себя в вашем ответе). Я тоже похожее всегда пишу))). Только вот есть нюанс: я включил ТВ на 55 минуте. Сначала думал, что вы дублем играете, а потом стал читать фамилии на футболках... И ещё одно личное наблюдение: могу ошибаться, но мне кажется, что ЦСКА физически наелись, и концовка этой части чемпионата будет непростой. Могу ошибаться.

    05.11.2025

  • TokTram_

    Или Челестини ему мозги вправит, или в ЦСКА его после окончания сезона не будет... Замучал уже своим самокопанием.

    05.11.2025

  • 36

    Может армейцы спецом Махачкалу в финал РПЛ подталкивают,чтобы сыграть к ними уже в финале

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    в том, что нога сначала сама заехала шипами по бразильской, а потом начала корчиться от боли, умирать и выть на весь свет.

    05.11.2025

  • SuperDennis

    В отпуске! Сегодня неожиданно пришлось встать в 7, обычно в 11-12. Вот и результат.

    05.11.2025

  • TokTram_

    Одна часть основы сменила другую. Постоянный полупокер. Неверное решение вышло.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Надо высыпаться))

    05.11.2025

  • 4rfv5tgb

    в ЧР уровень всё таки повыше, чем в КР

    05.11.2025

  • Звездоносец

    Бесподобно-бездарная игра ,особенно после выхода основных игроков команды. Во 2 лиге ,по-моему,лучше играют...

    05.11.2025

  • ANTI BOMG

    Тухлость в чем? попал по ноге, а не по яйцам?:joy::rofl:

    05.11.2025

  • aug081266

    Ему просто не дано...Не тот спорт выбрал...

    05.11.2025

  • TokTram_

    Если бы у Махачкалы был бы хоть кто-то, умеющий попадать по мячу в атаке - могли бы и крупнее. Но там впереди - не лучше армейских форвардов.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На данной стадии - да.

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    я от Мусаева в шоке. по сути, все в его руках, делай карьеру, уезжай в европу. он же де факто завязывает с футболом.

    05.11.2025

  • SuperDennis

    Последние 20 минут уснул, что поделаешь. Проснулся под интервью Карпина. Чьёрт побьери! Такой классный, захватывающий футбол был - глаз не оторвать.

    05.11.2025

  • TokTram_

    Посадили Мусаева - стало легче? Кроме суматошного толкания мяча на 92й минуте - ничего даже и близко к штрафной не было.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    И я - того же мнения. Иногда случается. Шансы стремятся к нулю, но они есть.

    05.11.2025

  • Sergey Sparker

    Кто то может сказать что ЦСКА плохо играл. А я скажу что ЦСКА вообще не играл, мучался. Блин, иногда хотелось просто пнуть "претендентов на кубок и чемпионство" по жопе. Это просто жуть. Хорошо что всего 0:1 проиграли. По игре могли и крупнее слить.

    05.11.2025

  • 36

    тогда уж лучше-товарищеский!

    05.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    В конце концов можно ради интереса разок и по запасному пути пройтись. Пусть лучше как следует себя проявят в игре ЧР с ДМ.

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну на таком поле игра была ничейной. эти 17 летели на 5 метров выше и в сторону, обе команды сушили, а результат дала откровенная симуляция. судей за это надо отстранять, раз они не учатся на признаных ошибках своих коллег.

    05.11.2025

  • GeoMaS

    Был бы тренером ЦСКА Черчесов был бы контрольный

    05.11.2025

  • Клизматрон

    Армейская скамейка коротка. И сегодняшняя игра была тренировкой перед игрой первенства.

    05.11.2025

  • TokTram_

    Не получится. Слишком много на кону, второй раз ЦСКА не оплошает.

    05.11.2025

  • Archon

    Армия? Зверькам? Срывайте погоны,ваше мелко-благородие(((

    05.11.2025

  • aug081266

    У ЦСКА дублеры даже разбавленные наполовину основой не тянут совершенно...Акинфееву ещё играть и играть,Торопу до него ещё далеко,пожарит не по детски...Мусаев полная деградация,сажать на лавку и пусть с флажками тренируется... Будем надеяться,что просто экономили силы и эмоции перед следующим матчем с теми же дагами...Тот матч всё таки важнее...

    05.11.2025

  • korkodil

    Кони сходили на е5 :clown:

    05.11.2025

  • 36

    как не проигрывай-вылететь невозможно

    05.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Вон, пожалуйста игрок Махачкалы с ноги влетает в Облякова, тут красная могла быть. Или вон Глебова при входе в штрафную тут же сбивали! Судья провалил матч

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Если я правильно понимаю, то кони решили сделать ставку на домашний матч. Полет нормальный, есть попытка. Махачкале будет непросто и вряд ли получится.

    05.11.2025

  • ALEXEY959595

    ЦСКА Кубок уже не интересен. Им с той же Махачкалой играть важный матч в следующем туре в чемпионате. А ради Кубка в этом году будут рвать жопу Зенит и Краснодар

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Ничего страшного не произошло,команда подсела физически.Успеем восстановиться к 15 туру-вопрос.Южан с победой.

    05.11.2025

  • TokTram_

    Худшая игра при Челестини. Вариант постоянного полупокнра на поле - не сработал. В атаке - не ноль, а минус даже. Крайне неквалифицированное судейство. Не считаю, что судья кому-то подсуживал. Он просто - не должен судить. И Лукин за наступ ЖК должен был получить,и момет с карточкой махачкалинцу за выбивание мяча, ну там аут от игрока ЦСКА,боковой в двух метрах, и всё равно показывает,что мяч за ЦСКА. И накладка в концовке от дага, и удар карате в плечо в дополнительное время, это тоже жк... Но проигрыш - не из-за судейства. Команда сегодня сыграла просто отвратно.

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    то поставили тухлый пеналь ДМ. ради этого тут зарегился?

    05.11.2025

  • 36

    Контрольный

    05.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Ужасное поле, плохая погода, ужасная игра. Мхч ни сами не играют ни другим не дают, а ЦСКА не сильно и хотел сегодня. Не люблю матчи на этом гигантском поле и с участием Динамо Мхч.

    05.11.2025

  • Listerman

    Чеполини --плохо работал с судьями --нет пенальти

    05.11.2025

  • NF

    Если Челестини не потребует уже зимой нормальных трансферов, будет иметь хорошие шансы попасть в положение Гончаренко 5-7-летней давности...

    05.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Невразумительная игра. Есть надежда что выездной игрой на Кубок пожертвовали перед игрой с той же Махачкалой в чемпионате.

    05.11.2025

  • Listerman

    когда не поставили левый пенальти коням --

    05.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Плохая игра ЦСКА. Одно "но": только намедни признали, что пеналь с Акроном был тухлый и негра симулировал. Покачали головами, поцокали языками... И дали такой же тухлый в пользу ДМ-ла. Цирк.

    05.11.2025

  • Russpiel

    ЦСКА напомнили бестолковой игрой аутсайдера. Ни одной осмысленной атаки. Навесы - все на 3-5 метров в сторону от нужной точки. Пенальти легковесный. Попал в подошву, которая сама двигалась навстречу. Вчера Кварацхелии в штрафной на ногу встали, судья даже ухом не повёл.

    05.11.2025

  • Ж и в о й

    64-я минута. Грубейший наступ Матвея Лукина на голеностоп Мрезигу. Свисток арбитра молчит! Хотя чистейшая жёлтая карточка! Как же так?)

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    17-5 по ударам в пользу Махачкалы. Затоптали. Ужасная "игра" заклятых.

    05.11.2025

  • инок

    Да ладно. Битва ещё не проиграна ЦСКА. Впереди ещё одна игра

    05.11.2025

  • Lars Berger

    Болельщиков "Динамо" - с победой.

    05.11.2025

  • GeoMaS

    Впечатление, что Динамо играло таки кубковый матч, а армейцы - товарищеский.

    05.11.2025

  • NF

    Плохо. Очень плохо... Это я об уровне ЧР...

    05.11.2025

  • PetrovVV

    ЦСКА превращается в еле ползающую черепаху.

    05.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Как оказалось, дагестанцы гораздо более искусные симулянты в сравнении с бразильцами.

    05.11.2025

  • 4rfv5tgb

    Результат, конечно, не смертельный, но плохо, что у армейцев ничего не получалось, даже выделить некого

    05.11.2025

  • Ж и в о й

    ЭТО "ДИНАМО" МАХАЧКАЛА, ДЕТКА!!! МОЛОДЦЫ, ПАРНИ!)

    05.11.2025

  • Sемён Sемёныч

    Да вы что! Да за такую грубую игру половину Махачкалы удалять надо, очень грязно шли в единоборства, куда судья смотрит?

    05.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Думаю все согласны что это был полнейший тухляк.

    05.11.2025

