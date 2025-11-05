ЦСКА уступил махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Игра прошла на «Анжи Арене» в Каспийске. Автором единственного гола стал полузащитник махачкалинцев Раджаб Магомедов, который в добавленное к первому тайму время реализовал пенальти. За матч «Динамо» нанесло 5 ударов в створ ворот соперника, на счету армейцев 2 удара в створ. Ответная игра команд пройдет 26 ноября в Москве. Ранее в среду «Краснодар» на выезде победил «Оренбург» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)

Саша Что это было? Во время интервью у Челестини не было лица. Конечно, от такой игры ЦСКА не только лицо потеряешь. Переоденьте игроков ЦСКА в этом матче в любую другую форму. И вы не узнаете, по игре, какая команда вышла на поле Махачкалы. Больше нечего добавить. 06.11.2025

Олег Каноков Взаимно,Брат!Ну не знаю,Челестини привёз с собой хороший штаб,надеюсь.Нам бы парочку сильных напов,тогда видно будет.)Функционалку надо срочно подтягивать. 05.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ребята, всё просто! Равин прошлой проплаченной Газпромом статье нахваливал Челюстини, что он такой и притакой и он просто волшебник! Кто нибудь может замолчать Равина?! Уже надоело терпеть от него все его статьи! Пусть хвалит и нахваливает Спартак и Зенит! 05.11.2025

Valekka Мал-мала логика поиметь: Зачем ставка на ответку,если придётся ж...у рвать,чтоб победить,и гарантий никаких? А перед этим битва со Спартаком!!!!!! Странная СТАВКА!!! 05.11.2025

Valekka Салам! Станковичпришёл и имел1,5 месяца на подготовку-ничтожно мало,но осенью всех разрывал,а зимой имел 3 месяца но жидко навалял. Что-то подсказывает,что Челестини ещё раньше провалится,хотя крайне хочется ошибиться!! 05.11.2025

Archon Даже не ничья..Кошмаррр!!! "Инхарт-Микарда!! Вот такой рубец!"(с) 05.11.2025

Олег Каноков Взаимный привет,Друже!Ничего,всяко бывает,и со всеми.Спасибо за пожелания! 05.11.2025

Valekka Игру не видел,но не удивлён! Чем оправдывать будут? Стратегией ответной игры и расчётами на Чемпионство? Может в ответке и сделаютрезультат,но в туре Махачкала все клыки покажет в оскале,поняв,что ЦСКА не такой страшный!!! 05.11.2025

Derbist Без пенальти нет победы 05.11.2025

на каждый клуб перезва найдется! а если газ прём? 05.11.2025

на каждый клуб перезва найдется! мамеды затоптали коней мда... 05.11.2025

Олег Каноков Глубокий и справедливый вопрос.Всё идёт из академий,спорт. школ,наверное.Это у россиян.А в общем,какой смысл нашим "звёздам" РПЛ пупки рвать под нагрузками?)Уведомления о переводах прибывают регулярно.В оправдание Челестини,он сборы и не проводил.Поглядим весной. 05.11.2025

плохокот Еврокубки и отборочные матчи сборной подкосили физику??? Загадка!. Как же они там в этих Европах играют!? 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ ну разве что как земелю взяли бы) а по игровым? пора просыпаться! 05.11.2025

Saiga-спринтер Пенальти идиотическое. Игра ЦСКА никакая. Остальное неизлагаемое литературно. 05.11.2025

diskmen Обе команды играли как в басне Крылова .Если бы не пенальти ,то матч закончился бы в ничью.ЦСКА ещё раз доказал,что на замену выходить некому.C таким Динамо на его ужасном поле можно играть только верхом.в остальном рулетка.Повезло хозяевам. 05.11.2025

Чернобог Отдали матч кубка, чтобы выйграть в чемпионате и забрать важные очки. Такой размен нас устраивает! 05.11.2025

ANTI BOMG на ВАРе не слышно, как он бы орал!:rofl: 05.11.2025

TokTram_ Да хоть и в той же Махачкале. По религии прошёл бы на ура. Там в нападении сча - не лучше народ ) 05.11.2025

ANTI BOMG не по бразильской ноге, а по копыту!:joy::rofl: 05.11.2025

TokTram_ Гротеск, не более. 05.11.2025

TokTram_ Мусаев, Жоа Виктор, Вильягра - это основа. Уже 5 из 10. Кармо - ещё не твёрдый игрок основы. Мусаева, Кисляка, Кругового - убрали. Вышел Гайкин, Обляков, Глебов. Ну, Лукин ещё, пусть будет как основа. Итак не то, и этак - не то. 05.11.2025

Звездоносец Хуже армейских форвардов Мусаева и Шуманского нет на всей планете Земля.С этим ,думаю,спорить не надо и ни к чему... 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ по человечески его жалко. но на данный момент - где б в вышке он играл бы в основе? 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ да ладно. а титаны Московские - РЖД и Заклятые? 05.11.2025

Russpiel Если я что-то понимаю, то начало следующего матча будет как со Спартаком. По крайней мере ставка на ошеломить сразу будет сделана. 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев А в Оренбурге - синтетика... А на Дальний Восток заколебаться добираться и матч - с утра. Баски в Барселоне специально максимальные размеры сделали под себя. Я к тому, что играть приходится на выезде по правилам хозяев... 05.11.2025

aug081266 Пустые и бестолковые были все...Но в следующей игре остальные заиграют а вот Мусаев так пустым и останется... 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ да, и корчиться от боли. база же. 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ об этом Армейские говорили еще с месяц назад. физически команда очень тяжелая, а скамейка креативить не может. хотя, в принципе, игру сегодня засушили, гол - это художественное валяние в штрафной. в обшем, оптимизма нету, но и трагического ничего не случилось. 05.11.2025

Звездоносец В первом тайме из основы играли только Круговой и Кисляк,если не ошибаюсь. 05.11.2025

bvp На тяжелом поле говномячами Жогел, понятно, что футбольной феерии не приходилось ждать. ЦСКА был беспомощен. 05.11.2025

4rfv5tgb Кармо лопухнулся, надо было тоже лежать и орать 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев "Поутру, надев часы, не забудьте про трусы..." Береги здоровье смолоду и после)) 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это - теория заговора... 05.11.2025

Dmitriy Nekrasov Узнал себя в вашем ответе). Я тоже похожее всегда пишу))). Только вот есть нюанс: я включил ТВ на 55 минуте. Сначала думал, что вы дублем играете, а потом стал читать фамилии на футболках... И ещё одно личное наблюдение: могу ошибаться, но мне кажется, что ЦСКА физически наелись, и концовка этой части чемпионата будет непростой. Могу ошибаться. 05.11.2025

TokTram_ Или Челестини ему мозги вправит, или в ЦСКА его после окончания сезона не будет... Замучал уже своим самокопанием. 05.11.2025

36 Может армейцы спецом Махачкалу в финал РПЛ подталкивают,чтобы сыграть к ними уже в финале 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ в том, что нога сначала сама заехала шипами по бразильской, а потом начала корчиться от боли, умирать и выть на весь свет. 05.11.2025

SuperDennis В отпуске! Сегодня неожиданно пришлось встать в 7, обычно в 11-12. Вот и результат. 05.11.2025

TokTram_ Одна часть основы сменила другую. Постоянный полупокер. Неверное решение вышло. 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Надо высыпаться)) 05.11.2025

4rfv5tgb в ЧР уровень всё таки повыше, чем в КР 05.11.2025

Звездоносец Бесподобно-бездарная игра ,особенно после выхода основных игроков команды. Во 2 лиге ,по-моему,лучше играют... 05.11.2025

ANTI BOMG Тухлость в чем? попал по ноге, а не по яйцам?:joy::rofl: 05.11.2025

aug081266 Ему просто не дано...Не тот спорт выбрал... 05.11.2025

TokTram_ Если бы у Махачкалы был бы хоть кто-то, умеющий попадать по мячу в атаке - могли бы и крупнее. Но там впереди - не лучше армейских форвардов. 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев На данной стадии - да. 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ я от Мусаева в шоке. по сути, все в его руках, делай карьеру, уезжай в европу. он же де факто завязывает с футболом. 05.11.2025

SuperDennis Последние 20 минут уснул, что поделаешь. Проснулся под интервью Карпина. Чьёрт побьери! Такой классный, захватывающий футбол был - глаз не оторвать. 05.11.2025

TokTram_ Посадили Мусаева - стало легче? Кроме суматошного толкания мяча на 92й минуте - ничего даже и близко к штрафной не было. 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев И я - того же мнения. Иногда случается. Шансы стремятся к нулю, но они есть. 05.11.2025

Sergey Sparker Кто то может сказать что ЦСКА плохо играл. А я скажу что ЦСКА вообще не играл, мучался. Блин, иногда хотелось просто пнуть "претендентов на кубок и чемпионство" по жопе. Это просто жуть. Хорошо что всего 0:1 проиграли. По игре могли и крупнее слить. 05.11.2025

36 тогда уж лучше-товарищеский! 05.11.2025

МЯСО ВРЕДНО В конце концов можно ради интереса разок и по запасному пути пройтись. Пусть лучше как следует себя проявят в игре ЧР с ДМ. 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ ну на таком поле игра была ничейной. эти 17 летели на 5 метров выше и в сторону, обе команды сушили, а результат дала откровенная симуляция. судей за это надо отстранять, раз они не учатся на признаных ошибках своих коллег. 05.11.2025

GeoMaS Был бы тренером ЦСКА Черчесов был бы контрольный 05.11.2025

Клизматрон Армейская скамейка коротка. И сегодняшняя игра была тренировкой перед игрой первенства. 05.11.2025

TokTram_ Не получится. Слишком много на кону, второй раз ЦСКА не оплошает. 05.11.2025

Archon Армия? Зверькам? Срывайте погоны,ваше мелко-благородие((( 05.11.2025

aug081266 У ЦСКА дублеры даже разбавленные наполовину основой не тянут совершенно...Акинфееву ещё играть и играть,Торопу до него ещё далеко,пожарит не по детски...Мусаев полная деградация,сажать на лавку и пусть с флажками тренируется... Будем надеяться,что просто экономили силы и эмоции перед следующим матчем с теми же дагами...Тот матч всё таки важнее... 05.11.2025

korkodil Кони сходили на е5 :clown: 05.11.2025

36 как не проигрывай-вылететь невозможно 05.11.2025

Жорик Хоромзунов Вон, пожалуйста игрок Махачкалы с ноги влетает в Облякова, тут красная могла быть. Или вон Глебова при входе в штрафную тут же сбивали! Судья провалил матч 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Если я правильно понимаю, то кони решили сделать ставку на домашний матч. Полет нормальный, есть попытка. Махачкале будет непросто и вряд ли получится. 05.11.2025

ALEXEY959595 ЦСКА Кубок уже не интересен. Им с той же Махачкалой играть важный матч в следующем туре в чемпионате. А ради Кубка в этом году будут рвать жопу Зенит и Краснодар 05.11.2025

Олег Каноков Ничего страшного не произошло,команда подсела физически.Успеем восстановиться к 15 туру-вопрос.Южан с победой. 05.11.2025

TokTram_ Худшая игра при Челестини. Вариант постоянного полупокнра на поле - не сработал. В атаке - не ноль, а минус даже. Крайне неквалифицированное судейство. Не считаю, что судья кому-то подсуживал. Он просто - не должен судить. И Лукин за наступ ЖК должен был получить,и момет с карточкой махачкалинцу за выбивание мяча, ну там аут от игрока ЦСКА,боковой в двух метрах, и всё равно показывает,что мяч за ЦСКА. И накладка в концовке от дага, и удар карате в плечо в дополнительное время, это тоже жк... Но проигрыш - не из-за судейства. Команда сегодня сыграла просто отвратно. 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ то поставили тухлый пеналь ДМ. ради этого тут зарегился? 05.11.2025

36 Контрольный 05.11.2025

Капитон Матроскин Ужасное поле, плохая погода, ужасная игра. Мхч ни сами не играют ни другим не дают, а ЦСКА не сильно и хотел сегодня. Не люблю матчи на этом гигантском поле и с участием Динамо Мхч. 05.11.2025

Listerman Чеполини --плохо работал с судьями --нет пенальти 05.11.2025

NF Если Челестини не потребует уже зимой нормальных трансферов, будет иметь хорошие шансы попасть в положение Гончаренко 5-7-летней давности... 05.11.2025

Вадим Непобедим Невразумительная игра. Есть надежда что выездной игрой на Кубок пожертвовали перед игрой с той же Махачкалой в чемпионате. 05.11.2025

Listerman когда не поставили левый пенальти коням -- 05.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ Плохая игра ЦСКА. Одно "но": только намедни признали, что пеналь с Акроном был тухлый и негра симулировал. Покачали головами, поцокали языками... И дали такой же тухлый в пользу ДМ-ла. Цирк. 05.11.2025

Russpiel ЦСКА напомнили бестолковой игрой аутсайдера. Ни одной осмысленной атаки. Навесы - все на 3-5 метров в сторону от нужной точки. Пенальти легковесный. Попал в подошву, которая сама двигалась навстречу. Вчера Кварацхелии в штрафной на ногу встали, судья даже ухом не повёл. 05.11.2025

Ж и в о й 64-я минута. Грубейший наступ Матвея Лукина на голеностоп Мрезигу. Свисток арбитра молчит! Хотя чистейшая жёлтая карточка! Как же так?) 05.11.2025

Dmitriy Nekrasov 17-5 по ударам в пользу Махачкалы. Затоптали. Ужасная "игра" заклятых. 05.11.2025

инок Да ладно. Битва ещё не проиграна ЦСКА. Впереди ещё одна игра 05.11.2025

Lars Berger Болельщиков "Динамо" - с победой. 05.11.2025

GeoMaS Впечатление, что Динамо играло таки кубковый матч, а армейцы - товарищеский. 05.11.2025

NF Плохо. Очень плохо... Это я об уровне ЧР... 05.11.2025

PetrovVV ЦСКА превращается в еле ползающую черепаху. 05.11.2025

Реалист-правдоруб Как оказалось, дагестанцы гораздо более искусные симулянты в сравнении с бразильцами. 05.11.2025

4rfv5tgb Результат, конечно, не смертельный, но плохо, что у армейцев ничего не получалось, даже выделить некого 05.11.2025

Ж и в о й ЭТО "ДИНАМО" МАХАЧКАЛА, ДЕТКА!!! МОЛОДЦЫ, ПАРНИ!) 05.11.2025

Sемён Sемёныч Да вы что! Да за такую грубую игру половину Махачкалы удалять надо, очень грязно шли в единоборства, куда судья смотрит? 05.11.2025