5 ноября, 17:25
Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и ЦСКА на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 18.15 по московскому времени.
«Динамо»: Волк, Аззи, Шумахов, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Джабраилов, Глушков, Гаджиев, Магомедов, Агаларов.
ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Круговой, Кармо, Вильягра, Кисляк, Руис, Шуманский, Мусаев.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.
Saiga-спринтер
Нконец то ЦСКА вышел играть без недоучек Обляка и Дивея. И дальше нужно без этих игруль ногомячных играть врмейцам.
