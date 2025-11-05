Круговой и Кисляк выйдут в старте ЦСКА на кубковый матч с махачкалинским «Динамо»

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и ЦСКА на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 18.15 по московскому времени. «Динамо»: Волк, Аззи, Шумахов, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Джабраилов, Глушков, Гаджиев, Магомедов, Агаларов. ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Круговой, Кармо, Вильягра, Кисляк, Руис, Шуманский, Мусаев. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)