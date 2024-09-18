Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло одноклубников из Махачкалы в Кубке России

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:2 (пенальти — 5:3).

Первые два гола в игре забили игроки московской команды Даниил Фомин и Артур Гомес. На 40-й минуте Сердер Сердеров отыграл один мяч хозяев, а на 68-й Гамид Агаларов сделал счет равным.

Победитель встречи определился в серии пенальти.

Команда Марцела Лички набрала 8 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы А. У «Динамо» из Махачкалы 7 баллов и вторая строчка.

В следующем матче Кубка России бело-голубые сыграют против «Спартака», а махачкалинцы встретятся с «Крыльями Советов. Обе игры пройдут 2 октября.