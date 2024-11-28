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Сегодня, 19:30

«Динамо» Минск — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Динамо» Минск сыграет с «Копенгагеном» в 4-м туре общего этапа Лиги конференций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо» Минск.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» Минск сыграет с «Копенгагеном» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 28 ноября. Игра состоится на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» Минск — «Копенгаген» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 3-м туре белорусский клуб проиграл «Легии» с крупным счетом — 4:0, датская команда победила «Истанбул Башакшехир» вничью — 2:2.

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур
28 нояб, 20:45. Mehdi Huseynzade (Сумгаит)
Динамо Мн
Копенгаген

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2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
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31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
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30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
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31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
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30.07
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Рубин
Акрон
4 : 0
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21:00
Зенит
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3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
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19:30
Факел
Рубин
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17.09
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Зенит
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18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
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5 : 1
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Химки
Оренбург
1
0
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Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
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Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
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1
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
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0
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14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
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Краснодар
0
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0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
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Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
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Краснодар
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18.09 21:15
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П
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2
2
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