«Динамо» Минск сыграет с «Копенгагеном» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 28 ноября. Игра состоится на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» Минск — «Копенгаген» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 3-м туре белорусский клуб проиграл «Легии» с крупным счетом — 4:0, датская команда победила «Истанбул Башакшехир» вничью — 2:2.

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