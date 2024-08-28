«Динамо» — «Крылья Советов»: Макаров и Окишор сыграют с первых минут, Маухуб — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве «Динамо»: Лещук, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Фернандес, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Окишор, Макаров, Боков. Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Назаренко, Бителло, Смелов, Каррасаль, Александров, Гладышев, Тюкавин, Маухуб. «Крылья Советов»: Овсянников, Якуба, Гапонов, Костанца, Грибакин, Печенин, Витюгов, Олейников, Дмитриев, Шитов, Бабаев. Запасные: Бельтюков, Песьяков, Солдатенков, Лысов, Галдамес, Евгеньев, Бобер, Ороско, Бабкин, Гарре, Попов. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».