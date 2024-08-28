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Сегодня, 18:41

«Динамо» — «Крылья Советов»: Макаров и Окишор сыграют с первых минут, Маухуб — в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Фернандес, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Окишор, Макаров, Боков.

Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Назаренко, Бителло, Смелов, Каррасаль, Александров, Гладышев, Тюкавин, Маухуб.

«Крылья Советов»: Овсянников, Якуба, Гапонов, Костанца, Грибакин, Печенин, Витюгов, Олейников, Дмитриев, Шитов, Бабаев.

Запасные: Бельтюков, Песьяков, Солдатенков, Лысов, Галдамес, Евгеньев, Бобер, Ороско, Бабкин, Гарре, Попов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
28 авг, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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