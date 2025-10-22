Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы / Плей-офф
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

22 октября, 16:57

«Динамо» — «Крылья Советов»: Тюкавин и Окишор сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Фомин, Глебов, Гладышев, Окишор, Бабаев, Тюкавин.

Запасные: Кудравец, Расулов, Скопинцев, Зайдензаль, Осипенко, Кутицкий, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.

Запасные: Фролов, Песьяков, Иванисеня, Лысов, Сутормин, Савельев, Баньяц, Рахманович, Раков, Марин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;, &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матчей пути РПЛ Кубка 22&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матчей Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
22 октября, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов
2

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Хороший состав!Главное поменьше ростовских пешеходов!

    22.10.2025

  • Mr T

    Составы нормальные! Рад за Окишора и Тюкавина!

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Константин Тюкавин
    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
    ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
    ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
    Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
    «Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
    Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
    «Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя