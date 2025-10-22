«Динамо» — «Крылья Советов»: Тюкавин и Окишор сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Фомин, Глебов, Гладышев, Окишор, Бабаев, Тюкавин.

Запасные: Кудравец, Расулов, Скопинцев, Зайдензаль, Осипенко, Кутицкий, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.

Запасные: Фролов, Песьяков, Иванисеня, Лысов, Сутормин, Савельев, Баньяц, Рахманович, Раков, Марин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.