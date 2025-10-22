22 октября, 16:57
Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.
«Динамо»: Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Фомин, Глебов, Гладышев, Окишор, Бабаев, Тюкавин.
Запасные: Кудравец, Расулов, Скопинцев, Зайдензаль, Осипенко, Кутицкий, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев.
«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.
Запасные: Фролов, Песьяков, Иванисеня, Лысов, Сутормин, Савельев, Баньяц, Рахманович, Раков, Марин.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
lemikhov.gena@mail.ru
Хороший состав!Главное поменьше ростовских пешеходов!
22.10.2025
Mr T
Составы нормальные! Рад за Окишора и Тюкавина!
22.10.2025