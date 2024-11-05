«Динамо» Москва — «Локомотив»: Батраков, Пиняев и Гладышев выйдут с первых минут

Московское «Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.45 мск.

«Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Чавес, Карраскаль, Макаров, Гладышев, Маухуб.

Запасные: Расулов, Кудравец, Гомес, Грулев, Александров, Кутицкий, Лепский, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Окишор.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Запасные: Лантратов, Веселов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Сарвели, Тимофеев, Севикян, Раков, Салтыков, Воробьев.