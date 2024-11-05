Сегодня, 20:00
Московское «Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.45 мск.
«Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Чавес, Карраскаль, Макаров, Гладышев, Маухуб.
Запасные: Расулов, Кудравец, Гомес, Грулев, Александров, Кутицкий, Лепский, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Окишор.
«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.
Запасные: Лантратов, Веселов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Сарвели, Тимофеев, Севикян, Раков, Салтыков, Воробьев.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2