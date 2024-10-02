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Сегодня, 21:04

Дебютный гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» волевую победу над «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

На 2-й минуте счет открыл защитник бело-голубых Эли Даса. Через 8 минут счет с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 20-й минуте хозяев снова вывел вперед Эль-Мехди Маухуб.

«Спартак» снова отыгрался благодаря голу Кристофера Мартинса на 83-й минуте. Победный мяч на 90-й минуте со штрафного забил Виллиан Жозе. Гол стал для бразильца дебютным в «Спартаке».

Перед решающим голом две желтые карточки за недовольство решением судьи получил главный тренер гостей Деян Станкович.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:3
Спартак

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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