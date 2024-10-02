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Сегодня, 18:03

«Динамо» — «Спартак»: Маухуб, Мангаш и Угальде сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны составы на московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.

Запасные: Кудравец, Бителло, Артур, Нгамале, Александров, Кутицкий, Лепский, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Окишор.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Максименко, Довбня, Абена, Дуарте, Рябчук, Денисов, Зобнин, Зорин, Мартинс, Зиньковский, Николсон, Виллиан Жозе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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