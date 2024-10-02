Сегодня, 18:03
Стали известны составы на московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.
Запасные: Кудравец, Бителло, Артур, Нгамале, Александров, Кутицкий, Лепский, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Окишор.
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.
Запасные: Максименко, Довбня, Абена, Дуарте, Рябчук, Денисов, Зобнин, Зорин, Мартинс, Зиньковский, Николсон, Виллиан Жозе.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»