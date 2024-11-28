«Динамо» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с ударом по лицу Тюкавину в матче против «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Ньямси ударил в лицо Тюкавину. Показалось, что это вторая желтая карточка. Будем подавать в ЭСК», — сказал Гафин.

Инцидент произошел на 70-й минуте матча. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не зафиксировал фол со стороны защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси на форварде «Динамо» Константине Тюкавине.