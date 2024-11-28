«Динамо» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с ударом по лицу Тюкавину в матче против «Локомотива»

Сегодня, 22:11
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).
«Ньямси ударил в лицо Тюкавину. Показалось, что это вторая желтая карточка. Будем подавать в ЭСК», — сказал Гафин.
Инцидент произошел на 70-й минуте матча. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не зафиксировал фол со стороны защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси на форварде «Динамо» Константине Тюкавине.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2