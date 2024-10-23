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Сегодня, 17:04

«Динамо» отправилось в Самару без 12 футболистов основы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» вылетело в Самару на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» без 12 футболистов основы.

Лунев, Бальбуэна, Фомин, Карраскаль, Бителло, Артур, Нгамале и Тюкавин остались в Москве готовиться к встрече РПЛ с «Химками», Кутицкий дисквалифицирован, а Даса, Майсторович и Лаксальт травмированы.

«Динамо» после вчерашнего поражения махачкалинских одноклубников от «Спартака» гарантировало себе финиш на 2-м месте в группе, так что встреча с «Крыльями» утратила турнирное значение — самарцы уже точно останутся четвертыми. Вместо отсутствующих футболистов Марцел Личка привлек молодежь из «Динамо-2».

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ФК Динамо (Москва)
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31.07
16:00
Химки
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13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
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13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
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Оренбург
Ростов
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28.08
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Локомотив
Химки
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18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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18:30
Химки
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18:30
Локомотив
Оренбург
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Химки
Ростов
П 8 : 7
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23.10
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Оренбург
Химки
- : -
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
- : -
И М О
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
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Краснодар
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17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
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17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
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Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
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18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
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Пари Нижний Новгород
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2 Акрон 5 6-11 8
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Акрон
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Акрон
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Рубин
Факел
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Спартак
0
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1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
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П
5
4
1
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Спартак
Динамо Мх
0
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Динамо
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0
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0
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0
2
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П
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Динамо
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2
3
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П
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3
3
3
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