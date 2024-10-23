«Динамо» отправилось в Самару без 12 футболистов основы

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» вылетело в Самару на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» без 12 футболистов основы.

Лунев, Бальбуэна, Фомин, Карраскаль, Бителло, Артур, Нгамале и Тюкавин остались в Москве готовиться к встрече РПЛ с «Химками», Кутицкий дисквалифицирован, а Даса, Майсторович и Лаксальт травмированы.

«Динамо» после вчерашнего поражения махачкалинских одноклубников от «Спартака» гарантировало себе финиш на 2-м месте в группе, так что встреча с «Крыльями» утратила турнирное значение — самарцы уже точно останутся четвертыми. Вместо отсутствующих футболистов Марцел Личка привлек молодежь из «Динамо-2».