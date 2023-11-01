Сегодня, 20:45
В четверг московское «Динамо» встретится с «Пари НН» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет 2 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в городе Москва. Начало — в 20.45 по московскому времени.
Следить за формальными событиями противостояния «Динамо» — «Пари НН» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию игры «Динамо» — «Пари НН» в прямом эфире. Начало — в 20.30 мск.
Команда Марцела Лички с 8 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D. Коллектив Сергея Юрана занимает последнее, четвертое место с двумя очками
Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».