«Динамо» победило «Пари НН» благодаря голу в добавленное время и вышло в плей-офф Пути РПЛ

Сегодня, 22:41
«Динамо» обыграло «Пари НН» на своем поле в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.
Полузащитник гостей Эдгар Севикян открыл счет на 13-й минуте, на 16-й минуте отличился форвард хозяев Константин Тюкавин.
На 90+4-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев забил решающий гол.
Благодаря победе «Динамо» поднялось на второе место в группе D с 11 очками, опередило «Краснодар» по дополнительным показателям и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Краснодар» вылетел в сетку Пути регионов.