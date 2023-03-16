«Динамо» после победы над «Зенитом»: «Кто король, а кто шут?»

«Динамо» после победы над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России потроллил соперника в социальных сетях.

«Как вам концерт сегодня? Кто король, а кто шут? Пишите в комментариях», — написала пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

15 марта в Санкт-Петербурге перед матчем Кубка России выступили Алексей Горшенев и группа «Северный флот», исполнив главные хиты «Короля и Шута». Весь антураж вокруг матча был выстроен в концепции панк-рока.