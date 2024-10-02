Московское «Динамо» встретится со «Спартаком» в матче группы А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Столичное дерби начнется в 19.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Ключевые события противостояния «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.15 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Бело-голубые набрали восемь очков и занимают второе место в группе А. Красно-белые с девятью баллами возглавляют квартет.

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